Транзит российского газа через Украину будет остановлен: детали

По словам бывшего главы австрийской нефтегазовой компании OMV Герхарда Ройса, Украина намерена довести до конца действующий до 2024 года контракт, но продлевать его не будет.

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Украина, как ожидается, не будет продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией. Об этом заявил в эфире телеканала ORF в среду вечером, 31 мая, экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс.

По его словам, о таком решении ему якобы сказал замминистра энергетики Украины. Ожидается, что Киев выполнит все условия договора по транзиту газа, который действует до 2024 года, но продлевать соглашение украинская власть не намерена.

"Я спросил у него, можно ли ожидать, что договор буде продлен? И услышал однозначное "нет", — рассказал Герхард Ройс.

Отметим, что официально о своем решении не продлевать соглашение о транзите газа с Россией, Украина не объявляла.

Транзит газа

Действующее соглашение между Москвой и Киевом было подписано в 2019 году, то есть еще до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Тогда страны договорились, что транзит российского газа через украинскую территорию будет происходить до 2024 года. В соглашении была прописана возможность пролонгации договора еще на 10 лет.

Согласно контракту, объем транзита газа через Украину составил 65 млрд куб. метров газа в 2020 году и 40 млрд куб. метров ежегодно с 2021 по 2024. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

К слову, в 2021 году президент РФ Владимир Путин считал, что вышеупомянутый договор будет продлен после 2024 года. Так, говоря о перспективах транзита газа через Украину на экономическом форуме в Петербурге, он сказал: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти".

Тогда же он намекнул о планах России за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м.

Также напомним, что с мая 2022 года до начала 2023 объем транзита российского газа через ГТС Украины стабильно находился в диапазоне 40-43 млн куб. м в сутки. Впервые объемы транзита начали снижаться с 4 января: сначала до 35,5 млн куб. м в сутки, а в скоре заявленные мощности были снижены до 32,6 млн куб. м.