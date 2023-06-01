Привіт Кремлю: Україна підвищує вартість транзиту нафти з РФ

Тариф на прокачування нафти через трубопровід "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини зросте у перший день літа 2023 року.

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Україна з 1 червня 2023 року на 25% підвищує тарифи на транзит нафти через свою територію. Про це повідомляє російське видання "Інтерфакс ".

Відповідно, нова ціна за прокачування "чорного золота" нафтопроводом "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини за договором з АТ "Укртранснафта" тепер буде на рівні 17 євро за тонну. Попередній тариф становив 13,6 євро за тонну. Така ціна діяла з 1 січня цього року.

Раніше президент "Транснафти" Микола Токарєв заявляв, що постачання нафти в цьому напрямку у 2023 році очікується на рівні 2022 року.

"Південна гілка "Дружби", яка транспортує нафту через територію України до Словаччини, Чехії та Угорщини, вона залишається в колишніх обсягах, оскільки для них зроблено винятки, і вони споживатимуть ті обсяги, які споживали — близько 12 млн тонн", — говорив він наприкінці минулого року.

Чому Україна досі не припинила транзит нафти із РФ

Попри повномасштабне вторгнення РФ, Україна досі пропускає російську нафту та газ через свою територію, оскільки, як повідомляло видання The Washington Post, контракти з країною-агресором допомагають впливати на Кремль та допомагають обмежувати місця, де російські військові завдають авіаударів.

Джерела журналістів також зазначали, що Україна перебуває у скрутному становищі. Контракти приносять Кремлю мільйони доларів та допомагають фінансувати військову машину. Але самій Україні також потрібні гроші, які вона заробляє на транзиті, є добрим партнером для країн Європи.

Нагадаємо, що в серпні 2022 року українська державна компанія "Укртранснафта" зупиняла прокачування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Сталося це після того, як російська "Транснефть" не змогла сплатити за послуги транзиту продукції через санкції Європейського Союзу.

Також нагадаємо, що минулого літа ЄС погодив шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено ембарго на імпорт російської нафти. Передбачалося, що через заборону потрапить 90% імпорту російської нафти в країни ЄС. Але тоді у Брюсселі вирішили не перекривати імпорт російського енергоносія через нафтопровід "Дружба", від якого залежить Угорщина.

Також Фокус повідомляв, що Україна у 2024 році планує зупинити транзит російського газу, оскільки не продовжить відповідну угоду з Москвою.