"Немає вибору": Україна пропускає через свою територію нафту з РФ, щоб давити на Кремль, — WP

За словами журналістів, Україна перебуває у скрутному становищі. Країні потрібні гроші, але контракти з РФ приносять Кремлю мільйони доларів та допомагають фінансувати його військову машину.

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Попри повномасштабне вторгнення РФ, Україна досі пропускає російську нафту та газ через свою територію. Київ наполягає на тому, що він практично не має іншого вибору, окрім як підтримувати свої власні комерційні угоди з Москвою. Про це пише видання The Washington Post.

За словами неназваних українських чиновників, контракти з РФ дають певні важелі впливу на Кремль та допомагають обмежувати місця, де російські військові завдають авіаударів.

Повідомляється, що Олексій Чернишов, виконавчий директор Нафтогазу, визнав, що Україна все ще веде справи з Росією. Україна не може і не повинна закривати трубопроводи як для того, щоб претендувати на залишковий дохід, так і тому, що деякі з європейських прихильників Києва, як і раніше, залежить від російської нафти і газу.

Журналісти зазначили, що, згідно із секретними документами Пентагону, які потрапили до мережі, президент Володимир Зеленський нібито розглядав можливість підриву трубопроводу "Дружба". Проте офіційні особи США засумнівалися у серйозності загроз, які могли бути спалахом невдоволення прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який озвучив прокремлівські позиції.

За словами джерел, Україна перебуває у скрутному становищі. Контракти приносять Кремлю мільйони доларів та допомагають фінансувати військову машину РФ. Проте самій Україні також потрібні гроші, які вона заробляє на транзиті, є добрим партнером для країн Європи.

Нагадаємо, що журнал Spiegel повідомив, що Індія та Туреччина допомагають Росії експортувати нафту. Морські порти в Індії щомісяця приймають близько 70 танкерів із нафтою з РФ. У квітні ця країна випередила Саудівську Аравію як постачальник, хоча й не має великих нафтових запасів, зазначають фахівці компанії Kpler.

Крім того, 24 травня стало відомо, що Україна зупиняє експорт електроенергії до ЄС. Енергетики знову закликали громадян раціонально споживати електричну енергію, щоби енергосистема могла працювати стабільно ввечері, а саме з 19.00 до 22.00.