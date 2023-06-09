США и Британия снизят зависимость от топлива РФ: в Белом доме рассказали детали

В Вашингтоне и Лондоне заявили, что новые вызовы международной безопасности, в частности, связанны с авторитарными государствами, такими как Российская Федерация и Китай.

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Соединенные Штаты Америки и Великобритания объявляли об Атлантической декларации об американо-британском экономическом партнерстве в двадцать первом веке. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 8 июня.

В публикации говорится о новых вызовах международной стабильности, связанных с современными технологиями, негосударственными субъектами, климатическими проблемами, а также с авторитарными государствами, такими как Российская Федерация и Китай.

США и Британия заявили о намерении продолжить совместные усилия по борьбе с уклонением России от санкций и теми, кто способствует незаконному вторжению российской армии в Украину.

Кроме того, Вашингтон и Лондон объявили о запуске годового Совместного плана действий по цепочке поставок чистой энергии. Так, через Американско-британскую совместную группу действий по энергетической безопасности и доступности (JAG) страны намерены принять решение о краткосрочных мерах, которые можно вместе принять до конца 2023 года.

"JAG также будет мобилизована для определения ближайших приоритетов для совместных действий, чтобы стимулировать создание новой инфраструктуры и возможностей сквозного топливного цикла к 2030 году на обоих континентах и ​​существенно минимизировать зависимость от российского топлива, поставок и услуг", — заявили в Белом доме.

Напомним, что по данным Politico от 8 июня, Российская Федерация смогла вернуть экспорт западных микрочипов и электроники на уровень, который наблюдался до начала полномасштабной войны и международных санкций.

Ранее, 2 июня, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что некоторые запчасти иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed, которыми Россия атакует территорию Украины, производятся в дружественных Киеву странах.

Еще мы писали о том, что по информации Bloomberg от 1 июня, предложения по 11-му пакету санкций против России, которые государства-члены Евросоюза получили еще в начале мая, до сих не согласованы.