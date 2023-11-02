Выход на пенсию в Украине: какой трудовой стаж нужно иметь в 2024 году

Право на назначение пенсии по возрасту в Украине определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа. Если же стажа не хватает, то его можно докупить.

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Выход на пенсию по возрасту в Украине возможен по достижении 60 лет как для мужчин, так и для женщин. В 2024 году для этого необходимо иметь не менее 31 года трудового стажа. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

Право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии такого страхового стажа:

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года — не менее 29 лет;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года — не менее 30 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — не менее 31 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — не менее 32 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — не менее 33 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — не менее 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года — не менее 35 лет.

В случае отсутствия вышеуказанного страхового стажа право на назначение пенсии по возрасту лица имеют по достижении возраста 63 года при наличии такого страхового стажа:

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года — от 19 до 29 лет;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года — от 20 до 30 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — от 21 до 31 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — от 22 до 32 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — от 23 до 33 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — от 24 до 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года — от 25 до 35 лет.

Если же вышеупомянутый стаж отсутствует, пенсия по возрасту назначается лицам по достижении 65-летнего возраста при наличии такого страхового стажа:

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года — от 15 до 19 лет;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года — от 15 до 20 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — от 15 до 21 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — от 15 до 22 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — от 15 до 23 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года — от 15 до 25 лет.

Как действовать, если стажа не хватает

Если стажа не хватает, то его можно докупить или еще доработать. На сегодня за месяц надо платить 2 948 грн, за год получится 35 376 грн.

Напомним, некоторым украинским пенсионерам положена доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

Также в ПФУ рассказали, засчитывается ли в страховой стаж уход за мужем с I группой инвалидности. Выяснилось, что для этого гражданка должна соответствовать трем условиям.