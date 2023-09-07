Выйти на пенсию в Украине: учтут ли в страховой стаж период ухода за мужем с инвалидностью

Для того чтобы выйти на пенсию в Украине, нужно иметь за плечами как минимум 30-летний опыт работы, однако иногда жизненные обстоятельства могут сложиться так, что украинцам очень сложно проработать такой период.

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На размер пенсии в Украине влияют разные факторы, например страховой стаж. Тем временем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, засчитают ли в страховой стаж украинкам, которые ухаживают за супругом с I группой инвалидности.

Так, по информации ПФУ, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" период ухода за лицом с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности) засчитывается в страховой стаж, если человек, который присматривает за больным:

является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работал в период, когда ухаживал за человеком с инвалидностью;

получал в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

"Этот период учитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, формируемых из отчетов органа соцзащиты населения", — отметили в Пенсионном фонде.

Доплаты от ООН

Денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН в Украине выплачивают пенсионерам с территорий активных или возможных боевых действий (которые есть в перечне, определенный правительством), и пенсионные выплаты которых не превышают 3 тысяч гривен.

Также финансовая помощь полагается пенсионерам, у которых не было других денежных пособий с 1 марта 2023 года. Например:

помощи на проживание для ВПЛ;

финансовой поддержки от международных организаций.

Те пенсионеры, которые подпадают под эти условия, в течение четырех месяцев будут получать сумму, которой не хватает до 3 тысяч гривен пенсии. Минимальный размер выплаты — 100 грн.

Напомним, украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, если заключат договор с Пенсионным фондом. Также Фокус рассказывал, как украинцам вернуть долги по пенсиям.