Вийти на пенсію в Україні: чи врахують до страхового стажу період догляду за чоловіком з інвалідністю

Для того щоб вийти на пенсію в Україні, потрібно мати за плечима щонайменше 30-річний досвід роботи, проте іноді життєві обставини можуть скластися так, що українцям дуже складно пропрацювати такий період.

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На розмір пенсії в Україні впливають різні чинники, наприклад страховий стаж. Тим часом у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи зарахують до страхового стажу українкам, які доглядають за чоловіком із I групою інвалідності.

Так, за інформацією ПФУ, згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" період догляду за особою з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності) зараховується до страхового стажу, якщо особа, яка доглядає за хворим:

є працездатним (не досяг пенсійного віку і не є особою з інвалідністю);

не працював у період, коли доглядав за людиною з інвалідністю;

отримував в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

"Цей період враховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, що формуються зі звітів органу соцзахисту населення", — зазначили в Пенсійному фонді.

Доплати від ООН

Грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні виплачують пенсіонерам із територій активних або можливих бойових дій (які є в переліку, що визначений урядом), і пенсійні виплати яких не перевищують 3 тисяч гривень.

Також фінансова допомога належить пенсіонерам, у яких не було інших грошових допомог із 1 березня 2023 року. Наприклад:

допомоги на проживання для ВПО;

фінансової підтримки від міжнародних організацій.

Ті пенсіонери, які підпадають під ці умови, протягом чотирьох місяців отримуватимуть суму, якої не вистачає до 3 тисяч гривень пенсії. Мінімальний розмір виплати — 100 грн.

Нагадаємо, українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, якщо укладуть договір із Пенсійним фондом. Також Фокус розповідав, як українцям повернути борги з пенсій.