Европа выделит Украине деньги на два проекта восстановления: что именно профинансируют

Европа направляет Украине 450 миллионов евро на два проекта по восстановлению водоснабжения и финансирование критической социальной отрасли.

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Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 450 миллионов евро на два проекта восстановления. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Уже известно, когда утвердят и как именно поступят средства.

Помощь ожидают в виде траншей. Два первых по 100 миллионов евро могут утвердить до конца 2023 года.

Куда направят средства

Деньги распределят между двумя проектами: Ukraine Recovery III FL (250 миллионов евро), который направлен на финансирование критически важной социальной и городской инфраструктуры, а также проект Ukraine Water Recovery FL получит 200 миллионов евро. Последний проект должен инвестировать в критически важную водную инфраструктуру в районах, которые непосредственно пострадали от войны или в которых проживает значительное количество переселенцев.

Речь идет о восстановлении водоснабжения и водоотведения, включая меры, направленные на преодоление последствий разрушения Каховской дамбы.

Деньги от ЕИБ выделяются в рамках сотрудничества с Украиной, принципы которого заложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 21 июня 2023 года. Меморандумом предусмотрено выделение в целом около миллионов евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Как ранее отмечали в Комитете по вопросам финансов Украины в октябре 2023 года внешние поступления в госбюджет не были масштабными.

По итогам октября 2023 года доходы государственного бюджета Украины составили 282,7 миллиарда гривен.

27 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала решение Евросовета о выделении Украине 50 миллиардов евро в рамках программы послевоенного восстановления.