Деньги для бюджета: кто и как финансировал Украину в октябре

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в октябре внешние поступления в государственный бюджет Украины не были масштабными.

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По итогам октября 2023 года доходы государственного бюджета Украины составили 282,7 миллиарда гривен. Эта сумма состоит как из внутренних, и внешних ресурсов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его информации, в рамках внутренних ресурсов в бюджет поступило 180,2 миллиарда гривен:

платежи с налоговой составили: 51,4 миллиарда гривен;

платежи с таможни — 48,3 миллиарда гривен;

с военных облигаций — 80,5 миллиарда гривен.

"Что касается внешних поступлений, то октябрь был не очень активным периодом: 2,8 миллиарда долларов (из них опять все это 1,6 миллиарда долларов – ЕС, 1,2 миллиарда – США)", — написал он.

К слову, по информации Министерства финансов Украины, наибольшими ресурсами в текущем году являются:

макрофинансовая помощь от Европейского Союза — 16,2 миллиарда долларов;

Облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГЗ) — 12,7 миллиарда долларов;

гранты от Соединенных Штатов Америки — 10,9 миллиарда долларов;

средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования — 3,6 миллиарда долларов;

льготное финансирование от Канады — 1,8 миллиарда долларов.

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Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее рассказывал, что вопрос по поводу международной помощи для Украины на 2024 год остается нерешенным. Но переговоры не останавливаются.

"На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех наших потребностей", — сказал Марченко 24 августа 2023 года. Сергей Марченко.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала решение Евросовета о выделении Украине 50 миллиардов евро. Эти деньги будут предоставлены нашей стране в рамках программы послевоенного восстановления.