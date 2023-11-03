Россия покупает оружие: кто должен контролировать операции агрессора и почему торговля продолжается

Российская Федерация продолжает закупать необходимое оборудование и оружие для ведения агрессии против Украины, тогда как страны мира обязаны лишь "быть бдительными", о чем говорится в последнем отчете по результатам заседания Группы FATF.

Related video

На пленарном заседании FATF в Париже в октябре было принято решение оставить в силе приостановление членства РФ в организации. "FATF вновь подчеркивает, что все юрисдикции должны быть бдительными в отношении текущих и новых рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации с целью защиты международной финансовой системы", — говорится в заявлении FATF.

Эксперты считают, что заявление о "будьте бдительными" — это лишь условность.

"Все транзакции с российской финансовой системой должны подлежать повышенному контролю и проверке, а иностранным предпринимателям, конечно, хочется минимизировать риски в своей деятельности и уменьшить количество возможных проверок и вопросов, уже известно, что многие товары попадают в РФ не напрямую, а через третьи страны. Но пока РФ не в черном списке FATF, работа с их бизнесом все же остается скорее вопросом морали, чем строгих запретов. То есть банки просто могут внимательно рассматривать российские платежи и запрашивать дополнительные документы, но не блокировать или замораживать средства. Поэтому, скорее всего, имеется в виду отслеживание цели и цепочки направления средств, чтобы операции не были направлены на финансирование терроризма, запрещенных (подсанкционных) организаций и финансирование распространения оружия массового уничтожения и т.д.", — рассказал Фокусу Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Важно

Россия и FATF: почему в мире до сих пор не заметили финансирование терроризма страной-агрессором

Между тем, в Министерстве финансов Украины заявили, что FATF должна обеспечивать выполнение своего мандата эффективного и действенного финансового надзорного органа, а промедление с действиями не отвечает ничьим интересам, кроме Кремля и террористических группировок, которые Россия спонсирует. "Только за последние несколько месяцев мы стали свидетелями откровенного признания того, что Россия финансировала ЧВК "Вагнер" на сумму 1 млрд долларов из государственного бюджета, а также активизировала торговлю оружием и коммерческие связи со странами, внесенными в черный список FATF, — Ираном и Северной Кореей. Россия также усилила попытки шантажа стран-членов FATF, чтобы склонить их на свою сторону, нарушая процессы, основанные на правилах FATF. Министерство финансов Украины и наши партнеры будут продолжать призывать к дальнейшим действиям против растущих рисков для международной финансовой безопасности со стороны России и прилагать усилия для усиления реакции FATF на грубые нарушения Кремлем стандартов организации. Призываем всех субъектов усилить контроль за любыми транзакциями, связанными с Россией, учитывая растущие риски, которые они представляют для международной финансовой системы", — говорится в пресс-релизе министерства.

Россия продолжает изготавливать оружие с помощью импорта необходимых компонентов Фото: Минобороны РФ

Эксперты говорят: то, что Кремль до сих пор способен финансировать закупку нужных для войны против Украины товаров, а то, что РФ до сих пор не внесена в черный список FATF (сейчас в списке КНДР, Иран и Мьянма), частично связано с партнерскими отношениями страны-агрессора с некоторыми влиятельными государствами. "По санкциям против Ирана и КНДР, например, есть международный консенсус в санкционном режиме, а по России такого нет. И пока сторонниками сохранения отношений с Россией выступают такие крупные страны, как Китай, Турция и так далее, ситуация вряд ли поменяется. И из-за этого выглядят призрачными эти перспективы внесения России в черный список FATF, как спонсора терроризма, это маловероятно", — отметил в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко.

Повлиять на способность РФ покупать оружие и компоненты к нему может решение о внесении РФ в "черный" список организации FATF, говорят эксперты.

"Тот эффект, которого хочет добиться Украина, возможен только если FATF внесет РФ в черный список. Проведение расчетов с иностранными компаниями для члена списка становится слишком сложным, в некоторых случаях даже невозможным. Если банк отслеживает платеж из страны из черного списка, то он может заблокировать такую трансакцию, или заморозит деньги до изменения статуса страны. Если же банк этого не сделает, то страна регистрации банка может оказаться под надзором международных контролирующих органов или попасть под санкционные меры. Соответственно, если транзакцию блокируют, то и оборот товаров в таком объеме, как это происходит сейчас, становится невозможным", — пояснил Игорь Ясько.

Ранее Фокус писал, что, по мнению главы НБУ Андрея Пышного, внесение РФ в "черный" список FATF усложнит попытки России покупать высокотехнологичные компоненты для производства оружия с привлечением посредников для российских компаний.