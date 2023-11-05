Работающие пенсионеры не будут получать выплаты: кого коснутся ограничения
В случае, если пенсионер возвращается к работе, которая позволила ему выйти на пенсию досрочно на основе выслуги лет, он автоматически теряет выплаты.
В Пенсионном фонде объявили, что существуют специальные условия для расчета пенсий граждан, которые получают пенсию за выслугу лет. Если такой пенсионер решает вернуться к работе, то выплата пенсионных средств приостанавливается. Об этом говорится в материале Радио Трек.
Это касается ситуаций, когда человек возвращается к работе, которая, в соответствии с действующим законодательством, позволила ему выйти на пенсию досрочно на основе выслуги лет. В таком случае, если гражданин приступает к другой работе, выплаты пенсионных средств будут продолжать начисляться.
Кто может выйти на пенсию досрочно:
- работники в сфере образования и здравоохранения;
- артисты;
- пилоты и члены летных экипажей;
- механизаторы (докеры-механизаторы);
- участники локомотивных бригад.
Список льготных специальностей может изменяться. От того, как внесены данные о вашей трудовой деятельности, тоже зависит возможность досрочного выхода на пенсию.
Какие пенсии в Украине
Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте 2023 года. Несмотря на это, рост пенсий происходит и незапланирован. В частности, в июле выросли выплаты ученым, депутатам и работникам органов самоуправления.
Сейчас пенсии в Украине таковы:
- до 2000 гривен получают 0,6% человек;
- от 2001 до 3000 гривен – 29,5%;
- от 3001 до 4000 гривен – 21,3%;
- от 4001 до 5000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
- свыше 10 000 гривен – 10,4%.
Ранее Фокус писал, что выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более чем 6 месяцев.
Напомним также, что некоторым украинским пенсионерам полагается доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.