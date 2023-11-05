Работающие пенсионеры не будут получать выплаты: кого коснутся ограничения

В случае, если пенсионер возвращается к работе, которая позволила ему выйти на пенсию досрочно на основе выслуги лет, он автоматически теряет выплаты.

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В Пенсионном фонде объявили, что существуют специальные условия для расчета пенсий граждан, которые получают пенсию за выслугу лет. Если такой пенсионер решает вернуться к работе, то выплата пенсионных средств приостанавливается. Об этом говорится в материале Радио Трек.

Это касается ситуаций, когда человек возвращается к работе, которая, в соответствии с действующим законодательством, позволила ему выйти на пенсию досрочно на основе выслуги лет. В таком случае, если гражданин приступает к другой работе, выплаты пенсионных средств будут продолжать начисляться.

Кто может выйти на пенсию досрочно:

работники в сфере образования и здравоохранения;

артисты;

пилоты и члены летных экипажей;

механизаторы (докеры-механизаторы);

участники локомотивных бригад.

Список льготных специальностей может изменяться. От того, как внесены данные о вашей трудовой деятельности, тоже зависит возможность досрочного выхода на пенсию.

Какие пенсии в Украине

Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте 2023 года. Несмотря на это, рост пенсий происходит и незапланирован. В частности, в июле выросли выплаты ученым, депутатам и работникам органов самоуправления.

Сейчас пенсии в Украине таковы:

до 2000 гривен получают 0,6% человек;

от 2001 до 3000 гривен – 29,5%;

от 3001 до 4000 гривен – 21,3%;

от 4001 до 5000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

свыше 10 000 гривен – 10,4%.

Ранее Фокус писал, что выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более чем 6 месяцев.

Напомним также, что некоторым украинским пенсионерам полагается доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.