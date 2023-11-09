"Есть нервозность": советник Зеленского выразил неуверенность о финансировании Украины Западом

Из 50 миллиардов, которые рассчитаны на 2024-2027 годы, в рамках инициативы Ukraine Facility programme 18 миллиардов долларов могут использовать для финансирования дефицита на следующий год, считает советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Related video

Есть "колоссальная нервозность" относительно того, будут ли финансировать Украину союзники и западные партнеры в 2024 году. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил подробности в эфире "Радио Свободы".

Он отметил, что в следующем году дефицит ожидается на уровне 40 миллиардов долларов. Из них 29 пойдут на поступления от союзников и международных партнеров. По его мнению, если поддержка, которую оказывают другие государства, уменьшится или исчезнет, "деньги брать неоткуда".

Важно

Европа выделит Украине деньги на два проекта восстановления: что именно профинансируют

"То есть, это то, что сейчас вызывает такую "нервозность", если хотите, со стороны Министерства финансов", — пояснил он.

По его словам, есть высокая вероятность того, что и Европейский Союз, и США. Найдут механизмы для дальнейшего финансирования дефицита бюджета Украины, вызванного войной, которую развязала Россия.

Олег Устенко не скрывает, что относительно того, будет ли финансироваться дефицит бюджета, есть "колоссальная нервозность". Он надеется, что 50 миллиардов долларов, которые предоставлены для Украины в виде Ukraine Facility programme, все же наше государство получит.

Из тех 50 миллиардов, которые рассчитаны на 2024-2027 годы, 18 миллиардов долларов могут использовать для финансирования дефицита на следующий год. США, в любой форме якобы все же смогут поддержать Украину именно в направлении финансирования дефицита.

"Вероятность этого достаточно высока", — подчеркнул Устенко.

Напомним, 7 ноября республиканцы в Сенате США, как информирует The Wall Street Journal, выдвинули условия для оказания помощи Украине. Белый дом якобы включил финансирование иммиграции в дополнительный план на 106 миллиардов долларов, но никаких изменений в политике не произошло.