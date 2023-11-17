Сколько надо зарабатывать для комфортной жизни в Киеве, — исследование

По данным краудсорсинговой онлайн-базы Numbeo, для жизни в Киеве, при которой можно снять жилье, покупать нормальные продукты и одежду, а также посещать рестораны и кино, необходимо зарабатывать 29,5 тысяч гривен в месяц.

Related video

Для комфортной жизни в Киеве необходимо зарабатывать 29,5 тысячи гривен в месяц. Эта сумма включает расходы на аренду жилья, питание, транспорт, одежду и досуг. Об этом свидетельствуют данные краудсорсинговой онлайн-базы данных Numbeo.

Аренда жилья и коммуналка

Наибольшие расходы киевлян, не имеющих собственного жилья, приходятся на аренду квартир. Однокомнатная квартира в центре города стоит в среднем 18,5 тысячи гривен в месяц, в спальных районах — 10,7 тысяч гривен. Трехкомнатная квартира в центре города обойдется в 32,8 тысячи гривен, в спальных районах — 19,9 тысячи гривен.

Коммунальные услуги также занимают значительную часть бюджета. На содержание квартиры в 85 квадратных метров киевляне тратят в среднем 3,8 тысячи гривен. Оплата счетов за интернет и мобильную связь забирает в среднем 430 гривен.

Кафе и рестораны

Обед в недорогом ресторане или фастфуде обойдется в среднем в 300 гривен. Выпить кофе будет стоить 54 гривны. Меню в МакДональдс или подобное комбо-меню обойдется в среднем в 200 гривен. Бутылка украинского пива в заведении будет стоить около 50 гривен, импортированного — 67 гривен. Ужин из трех блюд в ресторане средней руки обойдется в 1200 гривен.

Цены на продукты

Литр молока обойдется в среднем в 40 гривен, полкило хлеба — почти 30 гривен. Кило риса — 63 гривны, десяток яиц — 76 гривен. Кило украинского сыра будет стоить 329 гривен, а кило куриного филе — 156 гривен.

Килограмм помидоров обойдется в 85 гривен, картофеля — в 18,6 гривны. Бананы стоят 56,5 гривны, а кило яблок — 27,2 гривны. Пиво украинского производства в магазине будет стоить уже почти 33 гривны, а иностранное — почти 55 гривен. Бутылка среднего по цене вина обойдется в 200 гривен.

Транспорт и спорт

Билет на одну поездку в общественном транспорте стоит в среднем 10 гривен. Подача такси обойдется в 67 гривен, плюс примерно 12 гривен за один километр движения. Месячный абонемент на спортзал для взрослого будет стоить 1,08 тысячи гривен, а аренда теннисных кортов на один час — 605 гривен.

Одежда, обувь и развлечения

Пара джинсов обойдется в 2,6 тысячи гривен, если покупать брендовые Levis 501 (или аналог). Летнее платье в H&M будет стоить примерно 1,5 тысячи гривен. Пара беговых кроссовок обойдется почти в 3,2 тысячи гривен, а пара мужской кожаной обуви — в 3,6 тысячи гривен. Один сеанс в кино обойдется в 200 гривен.

Зарплаты

Среднестатистическая зарплата в Киеве, составляет 18,9 тысячи гривен. Этого достаточно для комфортной жизни в собственном жилье.

Важно

Кто зарабатывает, а кто — выживает: у кого в Украине самые высокие и маленькие зарплаты

Напомним, согласно соцопросу, поведенному в октябре, большинство украинцев считают, что сейчас выборы не ко времени и их нужно проводить после войны.

Напомним также, в что в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за сентябрь 2023 года сказано, что повышение зарплат в Украине является несистемным и часто не "перекрывает" уровень инфляции.