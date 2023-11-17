Скільки треба заробляти для комфортного життя в Києві, — дослідження

За даними краудсорсингової онлайн-бази Numbeo, для життя в Києві, за якого можна винайняти житло, купувати нормальні продукти та одяг, а також відвідувати ресторани й кіно, необхідно заробляти 29,5 тисяч гривень на місяць.

Related video

Для комфортного життя в Києві необхідно заробляти 29,5 тисячі гривень на місяць. Ця сума включає витрати на оренду житла, харчування, транспорт, одяг і дозвілля. Про це свідчать дані краудсорсингової онлайн-бази даних Numbeo.

Оренда житла та комуналка

Найбільші витрати киян, які не мають власного житла, припадають на оренду квартир. Однокімнатна квартира в центрі міста коштує в середньому 18,5 тисячі гривень на місяць, у спальних районах — 10,7 тисячі гривень. Трикімнатна квартира в центрі міста обійдеться в 32,8 тисячі гривень, у спальних районах — 19,9 тисячі гривень.

Комунальні послуги також займають значну частину бюджету. На утримання квартири у 85 квадратних метрів кияни витрачають у середньому 3,8 тисячі гривень. Оплата рахунків за інтернет і мобільний зв'язок забирає в середньому 430 гривень.

Кафе та ресторани

Обід у недорогому ресторані або фастфуді обійдеться в середньому в 300 гривень. Випити кави коштуватиме 54 гривні. Меню в МакДональдз або подібне комбо-меню обійдеться в середньому в 200 гривень. Пляшка українського пива в закладі коштуватиме близько 50 гривень, імпортованого — 67 гривень. Вечеря з трьох страв у ресторані середньої руки обійдеться в 1200 гривень.

Ціни на продукти

Літр молока обійдеться в середньому в 40 гривень, пів кіло хліба — майже 30 гривень. Кіло рису — 63 гривні, десяток яєць — 76 гривень. Кіло українського сиру коштуватиме 329 гривень, а кіло курячого філе — 156 гривень.

Кілограм помідорів обійдеться у 85 гривень, картоплі — у 18,6 гривні. Банани коштують 56,5 гривні, а кіло яблук — 27,2 гривні. Пиво українського виробництва в магазині коштуватиме вже майже 33 гривні, а іноземне — майже 55 гривень. Пляшка середнього за ціною вина обійдеться у 200 гривень.

Транспорт і спорт

Квиток на одну поїздку в громадському транспорті коштує в середньому 10 гривень. Подача таксі обійдеться в 67 гривень, плюс приблизно 12 гривень за один кілометр руху. Місячний абонемент на спортзал для дорослого коштуватиме 1,08 тисячі гривень, а оренда тенісних кортів на одну годину — 605 гривень.

Одяг, взуття та розваги

Пара джинсів обійдеться у 2,6 тисячі гривень, якщо купувати брендові Levis 501 (або аналог). Літня сукня в H&M коштуватиме приблизно 1,5 тисячі гривень. Пара бігових кросівок обійдеться майже в 3,2 тисячі гривень, а пара чоловічого шкіряного взуття — у 3,6 тисячі гривень. Один сеанс у кіно обійдеться у 200 гривень.

Зарплати

Середньостатистична зарплата в Києві становить 18,9 тисячі гривень. Цього достатньо для комфортного життя у власному житлі.

Важливо

Хто заробляє, а хто — виживає: у кого в Україні найвищі та найменші зарплати

Нагадаємо, згідно з соцопитуванням, проведеним у жовтні, більшість українців вважають, що зараз вибори не на часі і їх потрібно проводити після війни.

Нагадаємо також, що в макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за вересень 2023 року сказано, що підвищення зарплат в Україні є несистемним і часто не "перекриває" рівень інфляції.