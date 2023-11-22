Продал крипту — получил блокировку. Готовы ли банки обслуживать продавцов виртуальных активов

Покупка и продажа криптовалюты в Украине остаются неурегулированными, а банки по своему усмотрению могут признавать торговцев виртуальными активами клиентами с высоким риском. Следствием таких решений становится блокировка интернет-аккаунтов и расторжение договоров банковского обслуживания.

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Александр — опытный инвестор, частично вложил свои средства в криптовалюту, торгует время от времени на одной из самых известных бирж. Говорит, средства от продажи крипты выводил регулярно на карточку одного из крупных банков, суммы были небольшие, поэтому не боялся претензий финансового мониторинга. Но беда пришла, откуда не ждал.

"Однажды я вывел на карту около 2 тысяч гривен, а уже вечером не смог зайти в свой интернет-банкинг. Позвонил в банк и узнал, что он в одностороннем порядке расторг договор, и теперь мои счета в этом банке закрыты", — рассказал Александр Фокусу . Могут ли банки так поступать с клиентами, занимающимися покупкой и продажей криптовалют, и как в целом законодательство регулирует операции банковских клиентов, связанные с торговлей на криптобиржах?

Крипта и закон: как банки расценивают биржевую торговлю виртуальными активами

Адвокат ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Николай Максимов отмечает: сегодня в Украине нет ни одного действующего закона, который регламентировал бы вопросы купли-продажи криптовалют. Он напомнил: 8 сентября 2021 года Верховной Радой Украины был принят Закон Украины "О виртуальных активах", который был ветирован президентом. Но 15 марта 2022 года президент подписал указанный закон с отсрочкой начала его действия до дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами". Однако пока таких изменений нет, то есть, законодательно нет определения ставок налогообложения доходов от криптовалюты. Есть только проекты законов, например, законопроект № 10225-1 об обороте виртуальных активов в Украине, который парламент с высокой вероятностью рассмотрит в ближайшее время.

Хотя специальный закон о криптовалюте в Украине так и не вступил в силу, в законодательном поле Украины есть попытки урегулировать вопросы, связанные с криптовалютой, говорят опрошенные Фокусом юристы.

Закон о криптовалюте вступит в действие только тогда, когда парламент примет изменения в Налоговый кодекс

"По сей день действует Разъяснение НБУ о правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" Bitcoin от 10.11.2014 года. В указанном Разъяснении криптовалюта рассматривается, как денежный суррогат, отмечается о невозможности ее использования в качестве платежного средства, указывается о факторе повышенного риска при ее использовании из-за анонимности и децентрализованности операций . Кроме того, на сайте НБУ есть "Совместное заявление финансовых регуляторов о статусе криптовалют в Украине" от 30.11.2017 года. В указанном совместном заявлении Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг осветили некоторые вопросы относительно правового статуса криптовалют в мире и в Украине, а также относительно рисков операций с криптовалютами для физических и юридических лиц", — говорит Андрей Литвин, адвокат, руководитель Харьковского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Банки имеют право разрабатывать свои внутренние правила и свои критерии риска по типам клиентов и их финансовых операций

Эксперт отметил: как показывает практика, в том числе судебная, криптовалюта покупается и продается, как имущество, которое регулируется общими положениями гражданского законодательства. Гражданским процессуальным кодексом Украины криптовалюта отнесена к нематериальным активам. Кроме того, согласно ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", виртуальный актив определяется, как цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить, и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей. Следовательно, заключает эксперт, криптовалюты не запрещено покупать и продавать.

Однако есть важная деталь: НБУ ввел определенные ограничения для банков на операции в этой сфере.

Покупать и продавать криптовалюту не запрещено, однако сумма полученного от операций дохода в течение месяца не должна превышать 100 тысяч гривен Фото: Unsplash

"Постановлением НБУ №18 от 24.02.2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения" банкам запрещается, среди прочего, осуществлять переводы денег из Украины на сумму в эквиваленте более 100 тысяч грн в месяц со всех счетов физического лица — клиента банка, направленные на проведение операций по покупке криптовалют ("квазикэш" операции)", — сообщил Андрей Литвин.

Юристы отмечают: банки имеют право разрабатывать свои внутренние правила и свои критерии риска по типам клиентов и их финансовых операций. "Банки и финансовые учреждения при обслуживании клиентов руководствуются Законом Украины "О банках и банковской деятельности", Законом Украины "О платежных услугах", постановлением Национального банка Украины №65 о финансовом мониторинге и собственными внутренними правилами", — отметил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый.

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Николай Максимов рассказал, что сегодня банки запрещают своим клиентам напрямую использовать банковские счета для осуществления расчетов на криптовалютных биржах. Но продавцы и покупатели криптовалютных активов уже давно нашли путь решения этой проблемы. "Банковские расчеты осуществляются между клиентами банков не за куплю-продажу криптовалютных активов напрямую, а за куплю-продажу кодов, которые далее используются пользователями на криптовалютных биржах для получения/обмена криптовалюты. В таком случае банк видит просто денежные переводы с карты на карту между физическими лицами, которые формально не имеют ничего общего с покупкой или продажей криптовалюты", — отметил эксперт.

Если банк не понимает источников происхождения средств, клиенту вполне может быть присвоен высокий уровень риска. Это может привести к расторжению банком договора

Видит банк глубинную суть операции по карточному счету или нет, но финансовый мониторинг банка всегда следит за операциями физических и юридических лиц, система анализирует деятельность клиента, движение средств, и в итоге может автоматически менять уровень риска, присвоенный тому или иному клиенту. И если банк не понимает источников происхождения средств, которые получает человек на свой счет, клиенту вполне может быть присвоен высокий уровень риска.

"Банкам и финансовым учреждениям не запрещено обслуживать клиентов данной сферы деятельности. Впрочем, банки, согласно Приложению №19 к Постановлению Национального банка Украины №65 о финансовом мониторинге, для оценки потенциального клиента руководствуются критериями риска по типу клиентов. Одним из основных критерий является деятельность клиента и размер его доходов (активов), которые должны быть подтверждены в соответствии с законодательством и облагаться налогом, согласно порядку Налогового кодекса Украины", — рассказал Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

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Он объяснил: если говорить о лицах, которые занимаются куплей-продажей криптовалюты, то банки имеют право разорвать с ними деловые отношения, если они имеют подозрительную постоянную активность финансовых операций на их счете без соответствующих подтверждающих документов о происхождении таких денежных средств и нарушают Налоговый кодекс.

Каковы законные основания для расторжения банком договора

нарушение условий договора;

нарушение требований законодательства в сфере предпринимательской деятельности;

нарушение Налогового кодекса;

отсутствие подтверждения источника происхождения денежных средств;

подозрительные финансовые операции;

подозрение в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;

подозрение в финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, критерии для определения уровня риска клиента и/или операции определены в Приказе Министерства финансов Украины №465 от 28.12.2022 года и в соответствующих внутренних документах банка по вопросам финмониторинга.

"По общему правилу, согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банки могут осуществлять проверки по операциям свыше 400 тыс. грн. Но банки могут устанавливать на уровне внутренних документов по финансовому мониторингу другую сумму для обязательного финмониторинга (меньше 400 тыс. грн.), а также дополнительные требования и условия по отдельным видам операций — украинские банки часто определяют именно операции по зачислению средств от определенных видов плательщиков (в частности, криптобирж, посредников и площадок), как рисковые, и проводят по ним дополнительные проверки, по результатам которых могут принять решение о блокировании операции или даже счета клиента", — пояснил Александр Руденко, адвокат, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Принудительное прощание: как оспорить расторжение банковского договора

В целом основания для расторжения договоров банков с клиентами — индивидуальные и указываются в договорах банковского обслуживания, говорят опрошенные Фокусом юристы."Чаще всего — это финансирование терроризма, неуплата налогов, торговля людьми, наркоторговля и др. Сейчас получение денежных средств на сумму более 100 тысяч гривен в течение одного месяца на карту физического лица является потенциально опасным с точки зрения финансово мониторинга", — отметил Николай Максимов.

Суд может быть действенным решением, но требует много времени, средств на профессионального адвоката, а, кроме того, наличия подтверждающих документов по всем операциям клиента

В итоге, если банк пошел на расторжение договора с клиентом, торгующим криптовалютами, то это решение можно обжаловать, в частности через жалобу в НБУ или иск в суд. Как отмечает Никита Муренко, если лицо имеет все необходимые документы для подтверждения происхождения источника денежных средств, платит налоги, должным образом зарегистрировано и осуществляет деятельность, которая не противоречит законодательству, то может обжаловать решение банка о расторжении с ним деловых отношений. Суд представляется действенным решением, но требует много времени, средств на профессионального адвоката, а, кроме того, наличия подтверждающих документов по всем операциям клиента.

В суде можно обжаловать решение банка о расторжении договора с клиентом Фото: Иллюстративное фото

"Если банк принял решение о расторжении деловых отношений с клиентом, в отношении которого установил "неприемлемо высокий риск", то обжаловать такое решение клиент может только в судебном порядке. Сложившаяся судебная практика подтверждает, что, хотя закон предоставляет банкам право отказать клиенту в обслуживании, однако при этом требует обязательного обоснования такого отказа — такую позицию неоднократно поддерживал Верховный Суд (постановление от 29 апреля 2020 года по делу № 910/3245/19 и постановление от 10 декабря 2020 года по делу № 910/507/20), отмечая, что банк не наделен неограниченным правом на отказ от обслуживания клиента путем расторжения договора банковского счета даже в случае присвоения клиенту неприемлемо высокого риска", — отметил Александр Руденко.

Даже если клиент в судебном порядке успешно оспорит расторжение договора, последующее сотрудничество с таким банком не гарантировано

Но в итоге, даже если суд встанет на сторону клиента, открыть счет в банке, расторгнувшем договор, вряд ли будет возможным. И даже если банк согласится открыть клиенту счет, нет гарантий, что через какое-то время он снова в одностороннем порядке не решит закрыть его, лишив клиента возможности распоряжаться своими средствами.

Юристы предупредили: даже решение суда в пользу клиента не гарантирует будущего успешного сотрудничества с банком, который расторг договор Фото: Pexels

"Даже если физическое лицо-клиент в судебном порядке успешно обжалует отказ банка от деловых отношений из-за установления "неприемлемо высокого уровня риска", следующее сотрудничество с таким банком не гарантировано, ведь банк не лишен возможности установить дополнительные критерии риска для такого клиента или группы клиентов, банк сможет и в дальнейшем блокировать такие операции клиента, запрашивать дополнительные документы и информацию и даже повторно устанавливать "неприемлемо высокий уровень риска" и прекращать деловые отношения с этим же клиентом", — предупредил Александр Руденко.

Так что, говорят эксперты, продавцам криптовалюты легче найти более лояльный банк, где они не будут определены, как клиенты с высокой степенью риска, чем тратить ресурсы и усилия на судебный процесс.