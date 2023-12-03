Осталось мало времени: все владельцы паев должны оформить право собственности

Адвокат Богдан Яськив отметил, что до 1 января 2025 года земельный пай, который не имеет кадастрового номера ГЗК, считается невостребованным, должны быть оформлены соответствующие документы.

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Украинцы, которые являются владельцами паев, до 1 января 2025 года должны оформить право собственности на свою землю. Владельцы участков на временно оккупированной территории Украины также должны это сделать, рассказал старший партнер ЮФ "Тотум", адвокат Богдан Яськив в комментарии Minfin.

Юрист отметил, что около 20% территории Украины остается под контролем противника. Об урегулировании там любых земельных отношений, в том числе и юридического оформления участков, речь не идет. Сейчас не установлено никаких исключений относительно необходимости оформления права на земельные участки владельцам невостребованных долей (паев), расположенных на территориях, где ведутся боевые действия, а также на временно оккупированных территориях.

Богдан Яськив отметил, что реализация такой процедуры может быть невозможной по объективным причинам:

уполномоченные на распоряжение землями органы местного самоуправления в соответствующих местностях не функционируют;

доступ сертифицированных инженеров-землеустроителей к земельным участкам затруднен;

функционирование Государственного земельного кадастра на таких территориях временно остановлено.

Адвокат обратил внимание на то, что до 1 января 2025 года земельная доля (пай), которая не имеет кадастрового номера ГЗК считается невостребованной. На земельную долю должны быть оформлены соответствующие документы, удостоверяющие право собственности. Сертификат на земельную долю не является подтверждением права собственности на сам участок и не устанавливает его границ.

"Если до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от его получения", — рассказал Богдан Яськив.

Такие требования предусмотрены статьей 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)".

Такая невостребованная земельная доля (пай) после формирования ее в земельный участок по заявлению местного совета на основании решения суда передается в собственность территориальной общины, на территории которой она расположена, в порядке признания имущества бесхозным", — объясняет Богдан Яськив.

Но передача пая общине — не безвозвратное решение. Адвокат пояснил, что законом предусмотрено, что владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник может обратиться в суд, чтобы получить новый срок на оформление всех документов на земельную долю, если сможет доказать, что несоблюдение сроков произошло по уважительным причинам.

"Если владелец земельной доли (пая) в судебном порядке докажет уважительность причин пропуска установленного срока, и судом будет установлен дополнительный срок на оформление права собственности на земельный участок, соответствующее лицо сможет обратиться в течение него в местный совет для совершения необходимых действий", — пояснил Яськив.

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