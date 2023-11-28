Вне санкций: ЕС снова покупает российские удобрения

Кроме природного газа, нефтепродуктов, металла ЕС закупает в РФ и удобрения. В третьем квартале 2023 года доля импорта последних вернулась к довоенному уровню.

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На торговлю европейских стран с Россией сильно повлияли импортные и экспортные антироссийские санкции, введенные Евросоюзом после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако импорт некоторых позиций, в частности, удобрений вернул себе долю довоенного уровня. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Сезонно скорректированные значения свидетельствуют, что доля России в импорте за пределы ЕС упала с 9,5% в феврале 2022 года до 2,0% в сентябре 2023 года, тогда как доля экспорта за пределы ЕС упала с 3,8% до 1,4% за тот же период.

Что закупает ЕС

В основном Евросоюз покупает у России природный газ, нефтепродукты, никель, железо, сталь и удобрения.

РФ заменил Китай. Он стал основным поставщиком чугуна и стали после падения импорта из России.

Доля российского импорта товаров в ЕС уменьшилась с 9,5% в феврале 2022 года до 2% по состоянию на сентябрь 2023 года Фото: Євростат

Доля России в импорте за пределы ЕС уменьшилась для большинства ключевых товаров: с 9,5% в феврале 2022 года до 2% по состоянию на сентябрь 2023 года.

В целом природный газ, нефтяные масла, никель, железо и сталь и удобрения составляют около двух третей общего импорта из России за пределы ЕС.

Экспорт ЕС в Россию упал с 3,8% от всего экспорта за пределы Евросоюза до 1,4% за отчетный период.

В марте 2022 года пиковый дефицит торгового баланса ЕС с Россией составил 18,6 млрд евро из-за высоких цен на энергоносители. Дефицит сократился до 100 млн евро в марте 2023 года и несколько вырос (до 1 млрд евро) по состоянию на сентябрь 2023 года.

В период с третьего квартала 2021 года до третьего квартала 2023 года доля России в импорте природного газа в ЕС снизилась на 27 процентных пунктов. Доля в импорте нефтепродуктов — на 25 п.п., никеля — на 14 п.п., стали — на 9 п.п.

Природный газ, нефтяные масла, никель, железо и сталь и удобрения составляют около двух третей общего импорта из России за пределы ЕС. Фото: Евростат

Однако торговля удобрениями демонстрирует другую картину. Доля России в импорте за пределы ЕС снизилась с 27% в третьем квартале 2021 года до 17% в третьем квартале 2022 года, но вернулась к 27% в третьем квартале 2023 года.

Напомним, Фокус предоставлял результаты расследования о том, что Россия обошла санкции и получила из Чехии важные детали для вертолетов Ми-8.

Как минимум четыре российских производителя обуви беспрепятственно закупают сырье в Европе и выполняют заказы для Минобороны РФ.