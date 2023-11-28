Благодаря аграриям: в Минэкономики отрапортовали о росте экономики

Украинская экономика демонстрирует положительную динамику благодаря высоким урожаям.

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В октябре 2023 года украинская экономика выросла на 10,5%. По сравнению с предыдущим, 2022-м, разница составляет ±2%. В итоге за январь-октябрь рост экономики оценивается на уровне 5,5%. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Как утверждает первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко, в октябре рост ВВП ускорился до 10,5% благодаря высокой урожайности в сельском хозяйстве и благоприятной погоде, которая обеспечила высокие темпы уборки урожая.

"Также позитива добавили стабильная ситуация в энергетике и работа временного коридора для движения гражданских судов в порты Большой Одессы", — добавила она.

В то же время министр перечислила сдерживающие факторы роста экономики.

Значительные разрушения инфраструктуры и основных фондов. Сохранение существенных рисков по безопасности. Ограничение экспортной логистики. Медленное восстановление рынка труда. Отсутствие достаточного собственного капитала, а также доступных кредитных средств.

"Но в целом положительные факторы в октябре перевесили баланс влияния на ВВП", — пояснила Юлия Свириденко.

Кроме аграриев: кто поднимает украинскую экономику

Известно, что в октябре 2023 года наиболее положительный вклад в ВВП имела сфера услуг, в частности, сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны.

Как отметили в министерстве, на втором месте по влиянию на рост экономики оказалась производственная отрасль, которая хоть и понесла существенные убытки и разрушения во время большой войны с РФ, но демонстрирует устойчивое восстановление.

"В промышленности происходит постепенное восстановление темпов производства в условиях увеличения сырьевой базы со стороны сельхозпроизводства, необходимости пополнения запасов угля и газа для прохождения зимнего периода, стабильной ситуации в энергетике и инвестиционного спроса со стороны бюджетной сферы", — заявила министр.

По ее словам, ускоряется также строительство.

Тем временем Фокус уже писал, что украинская экономика продолжает подстраиваться под условия военного времени, а также предоставлял прогноз от экспертов: что будет с экономикой дальше.

Ранее народные депутаты утвердили проект Госбюджета на 2024 год, который гласит, что поступления обещают на уровне 1,768 триллиона гривен, а расходы — 3,35 триллиона.