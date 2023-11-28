Дякуючи аграріям: в Мінекономіки відрапортували про зростання економіки
Українська економіка демонструє позитивну динаміку завдяки високі врожаї.
У жовтні 2023 року українська економіка зросла на 10,5%. Поорівняно із попереднім, 2022-м, різниця становить ±2%. У підсумку за січень-жовтень зростання економіки оцінюється на рівні 5,5%. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Як стверджує перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко, у жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5% завдяки високій врожайності у сільському господарстві й сприятливій погоді, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю.
"Також позитиву додали стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси", — додала вона.
Водночас міністерка перелічила стримуючі фактори зростання економіки.
- Значні руйнування інфраструктури та основних фондів.
- Збереження суттєвих ризиків щодо безпеки.
- Обмеження експортної логістики.
- Повільне відновлення ринку праці.
- Відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів.
"Але загалом позитивні фактори у жовтні переважили баланс впливу на ВВП", — пояснила Юлія Свириденко.
Окрім аграріїв: хто піднімає українську економіку
Відомо, що у жовтні 2023 року найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг, зокрема, сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни.
Як зазначили у міністерстві, на другому місці за впливом на зростання економіки опинилась виробнича галузь, яка хоч і понесла суттєві збитки та руйнування під час великої війни з РФ, але демонструє стале відновлення.
"У промисловості відбувається поступове відновлення темпів виробництва в умовах збільшення сировинної бази з боку сільгоспвиробництва, необхідності поповнення запасів вугілля та газу для проходження зимового періоду, стабільної ситуації в енергетиці та інвестиційного попиту з боку бюджетної сфери", — заявила міністерка.
За її словами, прискорюється також будівництво.
Тим часом Фокус вже писав, що українська економіка продовжує підлаштовуватися під умови воєнного часу, а також надавав прогноз від експертів: що буде з економікою далі.
Раніше народні депутати затвердили проєкт Держбюджету на 2024 рік, який свідчить, що надходження обіцяють на рівні 1,768 трильйона гривень, а витрати — 3,35 трильйона.