"У міру адаптації до війни": економіка України починає відновлюватися, — NYT

За інформацією журналістів, українці перейшли з "режиму економії" в ситуацію, коли вони "почуваються більш розслабленими і починають витрачати більше", що сприяє розвитку економіки.

Related video

Економіці України знадобиться багато років, щоб досягти рівня, характерного для довоєнного періоду. У період інтенсивних боїв довгострокові прогнози залишаються невизначеними. Однак після майже двох років війни настало відчуття стійкості та відносної стабільності, що призвело до збільшення довіри з боку споживачів та інвесторів. Про це повідомляє видання The New York Times.

Згідно з даними видання, перед Україною стоять значні проблеми, включно з дороговартісним відновленням зруйнованих міст у країні, зростаючим державним дефіцитом, який зростатиме в міру поглиблення воєнних дій, а також дефіцитом робочої сили, зумовленим великою кількістю біженців і мобілізацією громадян працездатного віку.

"Економіка України адаптується до війни", — сказала Олена Білан, головний економіст Dragon Capital. Вона додала, що люди перейшли з "режиму економії" в ситуацію, коли вони "почуваються більш розслабленими і починають витрачати більше".

Згідно з оцінками Світового банку, в Україні приватне споживання поточного року збільшиться на 5% після скорочення більш ніж на чверть у попередньому році. У містах, таких як Київ і Дніпро, які перебувають далеко від зони бойових дій, але все ще піддаються загрозі російських повітряних атак, клієнти починають повертатися до ресторанів, які знову відкрилися, і відновлюють свої покупки.

Несподівано високі витрати спонукали фінансові установи поліпшити свої економічні прогнози. Минулого тижня Міжнародний валютний фонд передбачив, що ВВП країни поточного року збільшиться на 2%, що трохи менш оптимістично, ніж прогноз Світового банку, але значно перевищує початковий прогноз зниження на 3%.

Незважаючи на те, що обсяг ВВП України все ще істотно нижчий за рівень до початку військових дій (після повномасштабного російського вторгнення попереднього року економіка впала на 29,1%), Світовий банк прогнозує зростання приблизно на 3,5% у поточному році. Це зростання зумовлене збільшенням внутрішніх витрат і підкріплене стабільним потоком іноземної фінансової допомоги.

Темпи зростання також можуть бути поганим індикатором економічного здоров'я країни у воєнний час, оскільки обсяг виробництва часто роздувається за рахунок військового виробництва, яке замовляє уряд. Уряд України спрямував більшу частину свого бюджету на оплату праці армії та підтримку виробництва зброї, зазначає видання.

Нагадаємо, що європейські країни, які всупереч рішенню Європейської комісії подовжили дію заборони на ввезення української агропродукції, поставили вітчизняний сектор перед важким вибором: втрачати кошти на дорожчій логістиці чи на низьких цінах на внутрішньому українському ринку. Чинне ембарго на зерно та інші агропродукти негативно впливає на економіку України.