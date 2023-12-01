Украинцев ожидают увольнения? В НБУ прогнозируют существенное сокращение работников в нескольких отраслях

Предприятия промышленности и строительства ожидают сокращения работников. Об этом свидетельствует индекс НБУ. А вот торговля является единственным сектором экономики, где прогнозируют улучшение.

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Украинский бизнес второй месяц подряд сдержанно оценивает текущие результаты деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Так, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре составил 49.1 (в октябре — 49.6). Об этом говорится в ежемесячном опросе Национального банка.

"Предприятия промышленности, строительства и сферы услуг ожидают ухудшения результатов своей деятельности: респонденты настроены на уменьшение объемов экспортных заказов, объемов строительства и объемов новых заказов на строительство/услуги", — свидетельствуют результаты опроса.

В НБУ объясняют, что военные действия и их последствия, усиление рисков безопасности, разрыв логистических цепей, определенное ограничение предложения электроэнергии и ее подорожание для бизнеса, налоговые изменения, сужение инвестиционного спроса, а также нехватка квалифицированных работников продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания.

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Существенное сокращение работников: кого коснется

Предприятия торговли пока единственный сектор экономики, где прогнозируют улучшение благодаря замедлению инфляции, устойчивому внутреннему спросу и увеличению предложения товаров: секторальный индекс в ноябре составил 50.9 по сравнению с 53.0 в октябре.

В отрасли промышленности прогнозировали ухудшение результатов экономической деятельности из-за сложностей с экспортом товаров, разрыва логистических цепей и усиления боевых действий: секторальный индекс в ноябре составил 49.2 (в октябре — 50).

Предприятия сферы услуг несколько ослабили пессимистические оценки результатов своей деятельности в ближайшей перспективе: секторальный индекс составил в ноябре 48.4 по сравнению с 47.2 в октябре.

А вот предприятия строительства наиболее пессимистично среди других секторов оценили экономические результаты своей деятельности ввиду роста производственных затрат, сужения инвестиционного спроса, нехватки квалифицированных кадров, а также сезонных условий: секторальный индекс снизился в ноябре до 40.6 (в октябре — 44.8).

В целом руководители всех секторов находятся в ожидании сокращений работников, но больше всего это коснется сектора строительства.

Напомним, НБУ также указал на риски, которые становятся ключевыми для банков Украины в конце 2023 года. Впервые в десятку крупнейших рисков попали беспокойство относительно качества человеческого капитала в финансовом секторе.