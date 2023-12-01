Українців очікують звільнення? В НБУ прогнозують суттєве скорочення працівників у кількох галузях

Підприємства промисловості та будівництва очікують скорочення працівників. Про це свідчить індекс НБУ. А ось торгівля є єдиним сектором економіки, де прогнозують покращення.

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Український бізнес другий місяць поспіль стримано оцінює поточні результати діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Так, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді становив 49.1 (у жовтні — 49.6). Про це йдеться у щомісячному опитуванні Національного банку.

"Підприємства промисловості, будівництва та сфери послуг очікують погіршення результатів своєї діяльності: респонденти налаштовані на зменшення обсягів експортних замовлень, обсягів будівництва та обсягів нових замовлень на будівництво/послуги", — свідчать результати опитування.

В НБУ пояснюють, що воєнні дії та їхні наслідки, посилення ризиків безпеки, розрив логістичних ланцюгів, певне обмеження пропозиції електроенергії та її подорожчання для бізнесу, податкові зміни, звуження інвестиційного попиту, а також брак кваліфікованих працівників продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування.

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Суттєве скорочення працівників: кого торкнеться

Підприємства торгівлі наразі єдиний сектор економіки, де прогнозують покращення завдяки уповільненню інфляції, усталеному внутрішньому попиту та збільшенню пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 50.9 порівняно з 53.0 у жовтні.

У галузі промисловості прогнозували погіршення результатів економічної діяльності через складнощі з експортом товарів, розрив логістичних ланцюгів та посилення бойових дій: секторальний індекс у листопаді становив 49.2 (у жовтні — 50).

Підприємства сфери послуг дещо послабили песимістичні оцінки результатів своєї діяльності в найближчій перспективі: секторальний індекс становив у листопаді 48.4 у порівнянні з 47.2 у жовтні.

А ось підприємства будівництва найбільш песимістично серед інших секторів оцінили економічні результати своєї діяльності з огляду на зростання виробничих витрат, звуження інвестиційного попиту, нестачу кваліфікованих кадрів, а також сезонні умови: секторальний індекс знизився в листопаді до 40.6 (у жовтні — 44.8).

Загалом керівники всіх секторів перебувають в очікуванні скорочень працівників, але найбільше це торкнеться сектору будівництва.

Нагадаємо, НБУ також вказав на ризики, що стають ключовими для банків України наприкінці 2023 року. Уперше до десяти найбільших ризиків потрапили занепокоєння щодо якості людського капіталу у фінансовому секторі.