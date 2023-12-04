Дорожал, но подешевеет: как изменится цена автогаза в Украине

В Верховной Раде Украины успокоили относительно цен на автогаз, которые стремительно выросли в конце 2023 года.

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Сжиженный газ, стоимость которого на заправках Украины 2-3 декабря снизилась примерно на 9 копеек, до 36,65 гривен за литр, упадет еще. Однако не стремительно и не очень сильно. Об этом сообщил член Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко в эфире телемарафона 4 декабря.

Отметим, что часть автозаправочных сетей Украины в течение 1-4 декабря уже уменьшили цены на автогаз, как свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

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Почему подорожал автогаз в Украине — причины и актуальная ситуация

Как отметил Алексей Устенко, автогаз в Украину завозился автотранспортом, а не по железной дороге.

"Рынок торговли всеми видами топлива не очень высокомаржинальный и цена может пойти как вверх, так и вниз. Поэтому, если ты завез дизельное топливо в Украину за 43 гривны, то поэтому тебе нужно как можно быстрее его продать, потому что если в Европе цена пойдет ниже 43 гривен, то ты так же будешь продавать и в Украине, потому что цена реагирует очень быстро", — пояснил Устенко.

По его словам, завоз вагонами продолжается более месяца.

Блокировка границы

Он также рассказал, что 40% сжиженного газа в Украину поступало из Польши, однако после того, как там заблокировали границу, 40% сжиженного газа в Украину не поступило.

"То есть уже начался дефицит", — рассказал депутат.

Более того, еще 10-15% газа везли из стран Балтии, которые также не могут заехать через Польшу. Поэтому этот объем завозили через Словакию или Румынию кружным путем. Но там также были очереди на границах, сказал он.

Автогаз с других направлений

Нардеп добавил, что из Румынии не отгружали газ из Галаца из-за шторма в Черном море. Также возникла проблема с газом из Америки, который пришел без паспорта происхождения, из-за чего он задержался на таможне.

Он добавил, что ряд таких факторов привел к образованию дефицита и подорожанию автогаза в Украине.

В то же время оптовая цена на сжиженный газ упала за последнюю неделю на 10%.

"Поэтому цена уже пошла вниз. Даже если польская граница не будет разблокирована, мы сможем взять газ в Румынии и дальше в Европе. Цена не упадет очень сильно, но она все же будет уменьшаться", — сказал Устенко.

Ранее глава благотворительного фонда "Новая страна" Андрей Новак уже объяснял, почему произошло повышение цен на автогаз и чего ожидать дальше. По его словам, отмена льгот на топливо летом 2023 года привела к скачку цен на дизельное топливо и бензин. Тогда цены на автогаз практически не изменились. Однако сейчас он догоняет это повышение.