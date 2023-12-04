Дорожчав, але подешевшає: як зміниться ціна автогазу в Україні

У Верховній Раді України заспокоїли щодо цін на автогаз, які стрімко зросли наприкінці 2023 року.

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Скраплений газ, вартість якого на заправках України 2-3 грудня знизилася приблизно на 9 копійок, до 36,65 гривень за літр, впаде ще. Проте не стрімко і не дуже сильно. Про це повідомив член Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко в ефірі телемарафону 4 грудня.

Зазначимо, що частина автозаправних мереж України впродовж 1-4 грудня вже зменшили ціни на автогаз, як свідчать дані цінового моніторингу ринку Консалтингової групи А-95, передає enkorr.

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Чому здорожчав автогаз в Україні — причини і актуальна ситуація

Як зазначив Олексій Устенко, автогаз до України завозився автотранспортом, а не залізницею.

"Ринок торгівлі всіма видами палива не дуже високомаржинальний і ціна може піти як вверх, так і вниз. Тому, якщо ти завіз дизельне пальне в Україну за 43 гривні, то тому тобі потрібно якомога швидше його продати, бо якщо в Європі ціна піде нижче за 43 гривні, то ти так само будеш продавати і в Україні, бо ціна реагує дуже швидко", — пояснив Устенко.

За його словами, завезення вагонами триває понад місяць.

Блокування кордону

Він також розповів, що 40% скрапленого газу в Україну надходило з Польщі, однак після того, як там заблокували кордон, 40% скрапленого газу до України не надійшло.

"Тобто вже почався дефіцит", — розповів депутат.

Ба більше, ще 10-15% газу везли з країн Балтії, які також не можуть заїхати через Польщу. Тому цей обсяг завозили через Словаччину або Румунію кружним шляхом. Але там також були черги на кордонах, сказав він.

Автогаз з інших напрямків

Нардеп додав, що з Румунії не відвантажували газ з Галацу через шторм в Чорному морі. Також виникла проблема з газом з Америки, який прийшов без паспорту походження, через що він затримався на митниці.

Він додав, що низка таких факторів призвела до утворення дефіциту і здорожчання автогазу в Україні.

Водночас оптова ціна на скраплений газ впала за останній тиждень на 10%.

"Тому ціна вже пішла вниз. Навіть якщо польський кордон не буде розблокований, ми зможемо взяти газ у Румунії та далі в Європі. Ціна не впаде дуже сильно, але вона все ж таки буде зменшуватися", — сказав Устенко.

Раніше голова благодійного фонду "Нова країна" Андрій Новак вже пояснював, чому відбулося підвищення цін на автогаз і на що очікувати далі. За його словами, скасування пільг на пальне влітку 2023 року призвело до стрибка цін на дизельне пальне та бензин. Тоді ціни на автогаз практично не змінилися. Проте зараз він наздоганяє це підвищення.