Зростання цін на пальне в Україні: експерт пояснив, що вплинуло на здорожчання газу (відео)

В Україні значно зросли ціни на скраплений газ для автомобілів. Голова благодійного фонду "Нова країна" Андрій Новак пояснив, чому відбулися такі суттєві підняття цін і на що очікувати далі.

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Автомобільний газ в Україні здорожчав. Зміни в ціні на паливо відчули громадяни по всій країні. Голова благодійного фонду "Нова країна" Андрій Новак пояснив Фокусу, що призвело до підвищення вартості скрапленого газу та надав прогноз щодо зростання цін на бензин і дизельне пальне.

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За словами експерта, скасування пільг на пальне влітку 2023 року призвело до стрибка цін на дизельне пальне та бензин. Тоді ціни на автогаз практично не змінилися. Проте зараз він наздоганяє це підвищення.

Експерт Андрій Новак пояснив зміни в ціновій політиці на пальне в Україні

Закон пов'язаності енергоносіїв: чому скраплений газ став дорожчати

Андрій Новак пояснив зміни в ціновій політиці законом пов'язаності енергоносіїв.

"Запаси газу були трохи більшими в торговців, і так вони мали можливість ще деякий час продавати за попередніми цінами пільгового режиму. В будь-якому випадку, коли йде підвищення цін на одні енергоносії, рано чи пізно це підтягує підвищення цін і на інші енергоносії. Це такий закон пов'язаності енергоносіїв, який ми бачимо не лише на прикладі пального, газу, а навіть і твердого палива", — розповів експерт.

Якщо раніше тверде паливо вважалося в Україні дешевим, то зараз автогаз наздогнав інші джерела енергії. У результаті на виробництво одиниці тепла склалася приблизно однакова ціна.

"Курортного режиму щодо жодного виду пального не буде", — додав Новак.

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Що буде з цінами на пальне?

Чи відбудеться ще більше зростання ціни на газ, залежить від вартості бензину й дизельного пального. Якщо буде здорожчання, тоді й газ підвищиться в ціні.

За словами експерта, на сьогодні ціни на газ в Україні нормалізувалися.

"Зараз немає причин для зростання ціни на пальне, якщо уряд не вирішить раптом ці потоки ресурсів додатково оподаткувати: чи-то акцизом, чи-то податками, для того, щоб більше наповнювати державний бюджет", — пояснив Новак.

Раніше Фокус писав, як рішення про заборону експорту пального з РФ вплине на ціни в Україні та світі, адже стало відомо, що російський уряд на тлі паливної кризи всередині країни ввів тимчасове обмеження на експорт бензину й дизелю.

Також експерти прослідкували за цінами на автогаз в Україні, які активно зростають від початку вересня. Паливо вже подорожчало більш ніж на гривню за літр, але це ще не межа.