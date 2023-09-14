В Україні різко дорожчає автогаз: на скільки зростуть ціни на АЗС

Ціни на автогаз в Україні активно зростають з початку вересня. Паливо вже подорожчало більш ніж на гривню за літр, але це ще не межа.

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В Україні останнім часом на АЗС зростають ціни не тільки на бензин і дизель, а й на газ для авто. З 1 по 13 вересня він подорожчав на 1,08 грн за літр. Про це повідомляє enkorr.

За даними "Консалтингової групи А-95", середні оптові ціни на газ для авто з початку вересня зросли на 114 доларів за тонну, що відповідає 2,8 гривням за літр. Утім, зростання вартості газу на АЗС у роздробі поки що стримують його запаси на ринку.

Ціни на автогаз збільшуються поступово: станом на 13 вересня середня вартість становила 25,06 гривень за літр, а сьогодні, 14 вересня, — уже 25,27 грн.

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Як збільшаться ціни на газ для авто в Україні

На думку трейдерів, найближчого тижня варто очікувати зростання вартості літра автогазу ще на гривню. Аналітик "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн вважає, що ціни можуть зрости ще більше:

"Якщо газ у закупці більше зростати не буде, то очікуємо десь +1,8-2 грн за два тижні. Проте на кордоні ціни ростуть ледь не щодня".

Крім того, аналітик прогнозує, що підвищення цін на газ на кордоні призведе до зменшення знижок за різними програмами лояльності АЗС, адже маржа на цьому виді палива мінімальна.

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