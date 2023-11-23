На українських АЗС зникає популярне пальне: що відбувається

Споживачі автогазу вже стикаються з проблемами, коли виникає потреба заправити транспортний засіб. Так, на деяких АЗС цього палива вже не залишилося, а там, де воно ще є, його продають дорожче.

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В Україні продовжує дорожчати скраплений газ, а на деяких автозаправних станціях (АЗС) цього виду пального і зовсім не залишилося. Причина: блокада польського кордону перевізниками, через що український паливний ринок переналаштовується з автомобільних поставок на залізничні. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Faсebook директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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Він розповів, що найбільш масово зник автомобільний газ у половині регіонів у мережі "Приват". На решті заправок розпродають залишки пального за ціною 39,6 гривні за літр. Перебої з поставками спостерігаються на заправках UPG, Socar, "MOTTO", "БРСМ", "Авантаж".

Причиною залишається блокування польського кордону, через який автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку автогазу.

"Була в мене ілюзія, що пік кризи на ринку скрапленого газу ми вже пройшли. Але як свідчить свіжий моніторинг ситуації, говорити про це ще зарано", — написав експерт.

Проблеми не зникнуть: що буде далі відбуватися з автогазом

Експерт з питань енергетики Леонід Косянчук пояснив Фокусу, що паливо може подорожчати ще на дві гривні, якщо перевізники на кордоні не відмовляться від страйку. Утім, динаміка може зберегтися і до кінця року. Але є ще один фактор, під дією якого ціни можуть піти вниз.

"Скраплений газ має бути дешевшим за бензин — удвічі. Бензин у нас у середньому 55 гривень за літр, то газ найдорожчий має коштувати 28 гривень за літр, а він — 33 гривні. Тому водій купить бензин — йому зараз вигідніше їздити на бензині, тому що його менше споживається. Тому споживання автогазу знизиться, попит знизиться і ціна відкотиться", — розповів аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

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На тлі несприятливої ситуації зі скрапленим газом на українському паливному ринку спостерігається зниження цін на бензин і дизель. Як пояснив Сергій Куюн, так відбувається на тлі того, що на світовому ринку дешевшає нафта і нафтопродукти.

"Якщо ціна на піку у вересні становила 95 доларів за барель, то зараз від 80 до 82 доларів. І, звичайно, ціни закупівельні теж знижуються, і зараз цей процес перекинувся на роздріб", — розповів він.

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На думку експерта, жодного дефіциту бензину або дизеля до кінця 2023 року не буде, а ціни продовжать знижуватися. А ситуація зі скрапленим газом, як очікується, стабілізується в грудні.

Нагадаємо, у парламенті роздумують над тим, щоб підняти акциз на скраплений газ з 52 до 169 євро за 1000 літрів. Така зміна додасть десь 4-5 гривень до вартості літра автогазу.