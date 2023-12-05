"Создает проблемы": послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за страйка перевозчиков

По словам пресс-секретаря МИД Эстонии Брити Кикас, право водителей на митинг уважается, однако сейчас это привело к сложной ситуации. В том числе и для украинской экономики.

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Послы некоторых европейских стран выразили Польше демарш из-за действий, которые связаны с блокадой украинской границы. Об этом сообщает издание ERR 5 декабря.

Отмечается, что речь идет о представителях стран Балтии. В Варшаве они высказали свое недовольство властям, ведь уже практически месяц движение грузовиков на границе с Украиной заблокировано.

В Министерстве иностранных дел Эстонии рассказали, что действительно этот вопрос подымался неоднократно на различных встречах. Пресс-секретарь дипломатического эстонского ведомства Брити Кикас рассказала, что в польской столице прошел демарш трех послов по этому поводу.

"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено ближайшим иногда в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", — заявила Брити Кикас.

Кроме того, Таллин продолжит делать все для того, чтобы найти с новым польским правительством решение, которое всех бы устроило. Кроме того, в ближайшее время польский глава МИД Шимон Шинковский вель Сенк посетит Эстонию, где вопрос блокады украинской границы подымется снова.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что словацкие перевозчики остановили страйк и движение грузовиков снова осуществляется регулярно. По словам замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, пропуск грузовиков через пункт "Ужгород — Вишне-Немецке" возобновился. В ГПСУ подтвердили это.