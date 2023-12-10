Пенсии по инвалидности: кому могут отказать в назначении социальной выплаты

Наличие или отсутствие стажа имеет большое значение, ведь этот фактор определяет, по какому закону будет назначаться выплата. Если стаж есть, то за пенсией следует обращаться в Пенсионный фонд Украины.

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При назначении пенсии по инвалидности важен страховой стаж, который человек накопил. Есть риск получить отказ в назначении пенсии, даже при наличии группы инвалидности, сообщает издание "На пенсии".

Что засчитывается в стаж

Лицам, имеющим инвалидность II и III групп и моложе 24 лет, назначается пенсия при наличии хотя бы одного года стажа. Если человек имеет инвалидность І группы, то один год стажа нужно иметь до достижения 26 лет. Чем старше человек, тем больше нужно стажа на момент установления инвалидности или на момент обращения за назначением такой пенсии.

Отмечается, что обучение засчитывается в стаж. Но только в случае, если оно было до 1 января 2004 года. Периоды обучения после указанной даты в страховой стаж не включаются.

Социальная помощь вместо пенсии

Наличие или отсутствие стажа имеет большое значение, ведь этот фактор определяет, по какому закону будет назначаться социальная выплата. Если стаж есть, то за пенсией следует обращаться в Пенсионный фонд. Если стажа нет, тогда может быть рассмотрено назначением государственной социальной помощи. Такая помощь назначается органами социальной защиты населения. Но в этом случае помощь рассматривается людям с І группой инвалидности или малообеспеченным лицам.

Кто определяет группу инвалидности

Группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая не только осуществляет осмотр, но и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы. Согласно выводам комиссии, корректируют и выплаты. Пенсию по инвалидности назначают со дня установления факта, однако для этого нужно направить заявление на ее назначение в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые украинцы получат 4200 гривен надбавки к пенсии. Пенсионеры, которые признаны политзаключенными коммунистического режима СССР, имеют право на получение надбавки к пенсии за особые заслуги перед Украиной.