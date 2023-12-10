Украинцы могут остаться без выплат: о каких изменениях необходимо предупредить ПФУ

Уведомить органы Пенсионного фонда об изменениях можно и дистанционно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг.

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Чтобы избежать прекращения выплат, пенсионеры должны сообщать органы Пенсионного фонда об определенных обстоятельствах. Об этом напомнила пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

В ведомстве отметили, что законодательством о пенсионном обеспечении в Украине определены обстоятельства, которые влияют на изменение размера пенсионной выплаты или прекращения ее выплаты.

Это предусмотрено Порядком подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", утвержденным постановлением правления ПФУ от 25.11.2005 № 22-1.

К таким обстоятельствам относятся:

трудоустройство или увольнение с работы;

регистрация или снятие с учета как физического лица — предпринимателя (ФЛП);

приобретение, изменение или прекращение особого статуса;

изменение места жительства (регистрации);

выезд на постоянное место жительства за границу.

Также застрахованное лицо обязано уведомлять территориальные органы Пенсионного фонда об изменении сведений, которые вносятся в его персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

В частности, необходимо сообщить о:

получение нового образца паспорта гражданина Украины (ID-карты);

получение нового паспорта в случае похищения документа;

изменение фамилии, имени и отчества.

Об этих и других предусмотренных законодательством обстоятельствах необходимо информировать органы Пенсионного фонда в 10-дневный срок. Есть возможность сделать это дистанционно на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Напомним, 4 декабря сообщалось, кто рискует остаться без выплат в 2024 году из-за нехватки стажа. В 2024 году изменятся требования к стажу будущих пенсионеров.