Українці можуть залишитися без виплат: про які зміни необхідно попередити ПФУ

Повідомити органи Пенсійного фонду про зміни можна і дистанційно, скориставшись вебпорталом електронних послуг.

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Щоб уникнути припинення виплат, пенсіонери повинні повідомляти органи Пенсійного фонду про певні обставини. Про це нагадала пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

У відомстві зазначили, що законодавством про пенсійне забезпечення в Україні визначені обставини, що впливать на зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати.

Це передбачено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління ПФУ від 25.11.2005 № 22-1.

До таких обставин належать:

працевлаштування чи звільнення з роботи;

реєстрація або зняття з обліку як фізичної особи – підприємця (ФОП);

набуття, зміни чи припинення особливого статусу;

зміна місця проживання (реєстрації);

виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Також застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну відомостей, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зокрема, необхідно повідомити про:

отримання нового зразка паспорта громадянина України (ID-картки);

отримання нового паспорта у разі викрадення документа;

зміну прізвища, ім’я та по батькові.

Про ці та інші передбачені законодавством обставини необхідно інформувати органи Пенсійного фонду в 10-денний термін. Є можливість зробити це дистанційно на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, хто ризикує залишитися без виплат у 2024 році через брак стажу. У 2024 році зміняться вимоги до стажу майбутніх пенсіонерів.