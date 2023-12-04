Пенсії в Україні: хто ризикує залишитися без виплат у 2024 році через брак стажу

У 2023 році для виходу на заслужений відпочинок за віком у 60 років потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. Але в майбутньому ці норми збільшуватимуться.

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У 2024 році зміняться вимоги до стажу майбутніх пенсіонерів. Про це розповідає "Судово-юридична газета в Україні".

Як відомо, зараз пенсія в 60 років може бути призначена тим, хто накопичив 30 років трудового стажу.

"У 2024 році знадобиться вже 31 рік стажу, а той, у кого його немає, буде змушений працювати до досягнення 63 або 65 років", — уточнює видання.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

Вимоги до стажу підвищуються вже не перший рік — з 2017-го. Зростатиме необхідний трудовий стаж ще чотири роки.

Якщо людина планує піти на пенсію в 63 роки, для цього стаж має бути таким:

у 2023 році — 20-30 років;

у 2024 році — 21-31 рік;

у 2025 році — 22-32 роки;

у 2026 році — 23-33 роки;

у 2027 році — 24-34 роки;

у 2028 році — 25-35 років.

Щоб вийти на пенсію в 65 років, потрібно мати не менше 15 років трудового стажу.

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Пенсія в Україні: кому підвищать виплати з 1 січня 2024 року

Нагадаємо, Фокус писав, що у 2024 році частині пенсіонерів можуть значно знизити виплати. Це пов'язано з масштабною індексацією і введенням нової бальної системи.

З 1 січня в Україні зросте максимальна сума пенсійних виплат. Деякі громадяни отримають надбавку в розмірі 2,6 тисячі гривень.