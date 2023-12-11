Экономического коллапса не произошло, экономисты ошиблись: что происходит с инфляцией и рублем в РФ

В России инфляция в ноябре достигла 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% месяцем ранее. Экономисты связывают стремительный рост государственных расходов в России со стремлением Путина достичь военных целей в Украине, пишет издание The Economist.

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Цены в России растут, тогда как инфляция в других странах ослабляется, а экономика РФ ослаблена вследствие финансирования войны в Украине. Об этом пишет издание The Economist.

Согласно данным, опубликованным 8 декабря, уровень инфляции в России в ноябре увеличился до 7,5% в годовом измерении, тогда как по итогам октября показатель роста индекса потребительских цен составил 6,7%.

"Центральный банк справился со всплеском цен в начале 2022 года, вскоре после того, как Россия во второй раз вторглась в Украину. Однако сейчас чиновники опасаются, что они могут утратить контроль. На последнем заседании Центробанка они повысили процентные ставки на два процентных пункта, что вдвое больше, чем ожидалось. На следующем заседании 15 декабря ожидается аналогичное повышение. Большинство прогнозов, тем не менее, говорят, что инфляция (в России) продолжит расти", – говорится в статье The Economist.

В материале отмечается, что в 2022 году инфляция в России была обусловлена девальвацией рубля. После начала вторжения в Украину российская валюта упала на 25% по отношению к доллару, что привело к увеличению стоимости импортируемых в РФ товаров. В настоящий момент валютные колебания играют менее значимую роль. За последние месяцы рубль фактически укрепился, частично благодаря введению Москвой контроля над движением капитала. Рост цен на непродовольственные потребительские товары, многие из которых завозятся, соответствует среднему уровню до военных событий. Впрочем, это не значит, что с экономикой РФ все хорошо, пишет издание.

"Если присмотреться внимательнее к экономике Путина военного времени, становится понятно, что она опасно перегрета. Инфляция в секторе услуг, который включает в себя все: от юридических консультаций до ресторанных блюд – чрезвычайно высока. Стоимость ночи в московской гостинице "Ритц-Карлтон", которая теперь называется "Карлтон" после выхода из этого бизнеса инвесторов, выросла с примерно 225 долларов до вторжения до 500 долларов сейчас. Это говорит о том, что причина инфляции — внутренняя", – объясняет The Economist.

В материале также говорится, что многие экономисты связывают стремительный рост государственных расходов с усилиями Путина в конфликте с Украиной. По прогнозам, на 2024 год расходы РФ на оборону планируется увеличить почти вдвое — до 6% ВВП. Это самый высокий уровень с момента распада Советского Союза. С учетом предстоящих выборов правительство также увеличивает социальные выплаты, включая значительные компенсации для семей погибших солдат, эквивалентные средней зарплате за 30 лет. Согласно данным Министерства финансов России, фискальные стимулы достигают примерно 5% ВВП, что значительно превышает уровень, замеченный в период пандемии COVID-19.

Это, в свою очередь, увеличивает темпы роста экономики РФ. Экономические данные в режиме реального времени, опубликованные банком Goldman Sachs, указывают на устойчивый рост. Другой банк, JPMorgan Chase, повысил свой прогноз по российскому ВВП на 2023 год с 1% падения в начале года до роста на 1,8% в июне, а недавно – до 3,3%.

"Теперь мы уверенно говорим: будет больше 3%", – недавно похвастался Путин.

Прогнозы по поводу экономического коллапса России, сделанные почти единодушно западными экономистами и политиками в начале войны в Украине, оказались потрясающе ошибочными, отмечают авторы статьи.

"Проблема в том, что российская экономика не выдерживает столь стремительного роста. С начала 2022 года ее предложение резко сократилось. Тысячи работников, часто высокообразованных, покинули страну. Иностранные инвесторы вывели прямые инвестиции на сумму около 250 миллиардов долларов, что составляет почти половину довоенного запаса", – пишет The Economist.

Ажиотажный спрос в РФ сталкивается с ограниченным предложением, что приводит к росту цен на сырье, капитал и рабочую силу. Уровень безработицы, составляющий менее 3%, самый низкий за всю историю, поощряет рабочих требовать более высоких зарплат. Номинальная заработная плата в России увеличивается примерно на 15% ежегодно. Компании переводят эти более высокие затраты на потребителей, что влияет на темпы роста цен.

Напомним, что аналитики пророчат рублю дальнейшее падение. Но в российском правительстве уверяют, что ничего плохого с национальной валютой не происходит.

Тем временем в РФ изучают возможность внедрения практики двух курсов рубля, как в Китае, — для внутреннего и внешнего использования. Но такая идея не очень нравится некоторым банкирам. Например, глава ВТБ Андрей Костин считает, что если в РФ появится сразу два курса рубля, то национальную валюту ждет резкий обвал.