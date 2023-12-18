В Украине планируют обновить предоставление соцпомощи: что изменится в 2024 году

В Министерстве социальной политики говорят, что нововведение повлияет на интересы получателей всех видов пособий и компенсаций.

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В Министерстве социальной политики готовятся к масштабным изменениям, которые затронут назначение разных видов социальной помощи и компенсаций украинцам. Изменения должны произойти уже в 2024 году. Об этом свидетельствует проект приказа Минсоца на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Так, в проекте приказа ведомства отмечается, что произойдет обновление формы заявления о назначении абсолютно всех видов социальной помощи и денежных компенсаций.

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Известно, что граждан, у которых будет право на выплаты, должны согласиться на передачу информации, если речь идет о помощи, финансируемой странами Запада. Новая норма, которую предлагают в ведомстве предполагает, что украинцы при необходимости будут соглашаться на передачу информации о себе и всех представителей семьи:

властям иностранных государств;

международным организациям;

донорским учреждениям.

В таком случае будет происходить помощь и мониторинг.

"Реализация повлияет на интересы получателей всех видов пособий и компенсаций", — говорится в документе.

Напомним, в 2024 году, после повышения прожиточного минимума, размер некоторой государственной социальной помощи станет большим. Так, в Законе Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" запланировано повышение прожиточного минимума до 2 920 гривен. Предполагается что прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет будет на уровне 2 563 гривен, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 гривны.

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Тем временем 10 декабря стало известно, что в следующем году в Украине вырастут зарплаты учителей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большое количество доплат педагогам пришлось отменить. Но уже в 2024 году учителя начнут зарабатывать больше.

Также в Министерстве социальной политики рассказали, кто из вынужденных переселенцев будет получать денежную помощь от государства в 2024 году. Ожидается, что выплаты сохранят за теми, кто получал деньги до 1 августа 2023 года.