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Экономика

Новая денежная помощь: кто из украинцев может получить почти 4500 гривен

Новая денежная помощь от Саѕһ For Refugees
Новая денежная помощь от Саѕһ For Refugees

Украины могут получить материальную помощь от фонда Саѕһ For Refugees в размере 4415 грн, если у них есть статус вдовы/вдовца, в составе семьи есть ребенок 13 лет и младше или человек 65 лет и старше или наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной части Херсонской области.

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Граждане Украины, столкнувшиеся с трудными обстоятельствами из-за военных действий, могут получить дополнительную финансовую поддержку в виде 4415 гривен от благотворительной организации. Об этом сообщает благотворительный фонд Дукат (Саѕһ For Refugees).

Фонд предоставил возможность предварительной регистрации для вдов и вдовцов, проживающих на территории Херсонской области, с целью предоставления финансовой помощи для обеспечения жизнедеятельности населения в период особых трудностей.

Сумма базовой помощи на семью составляет 4415 грн, размер может быть увеличен для отдельных категорий семей при предоставлении соответствующих документов.

Поддержку могут ожидать лица, соответствующие следующим критериям:

  • статус вдовы/вдовца, приобретенный после 24 февраля 2022 года;
  • в составе семьи есть ребенок 13 лет и младше или человек 65 лет и старше;
  • наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной части Херсонской области.

Документы, которые необходимы для регистрации

При прохождении личной регистрации у волонтеров фонда необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт или ID-карту (к ID-карте выписка о месте жительства);
  • идентификационный код;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о смерти мужа;
  • свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми младше 14 лет);
  • номер личной банковской карты ПриватБанк (или IBAN, если личная карта другого банка);
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • документ, удостоверяющий инвалидность 1 группы (при наличии).

Онлайн-форма для предварительной регистрации доступна по указанной ссылке.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что в Украине вырос максимальный размер пенсий для получения помощи от ООН. Рост с 3 тысяч гривен до 3 250 гривен произойдет за счет средств ВПП ООН.