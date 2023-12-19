Новая денежная помощь: кто из украинцев может получить почти 4500 гривен
Украины могут получить материальную помощь от фонда Саѕһ For Refugees в размере 4415 грн, если у них есть статус вдовы/вдовца, в составе семьи есть ребенок 13 лет и младше или человек 65 лет и старше или наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной части Херсонской области.
Граждане Украины, столкнувшиеся с трудными обстоятельствами из-за военных действий, могут получить дополнительную финансовую поддержку в виде 4415 гривен от благотворительной организации. Об этом сообщает благотворительный фонд Дукат (Саѕһ For Refugees).
Фонд предоставил возможность предварительной регистрации для вдов и вдовцов, проживающих на территории Херсонской области, с целью предоставления финансовой помощи для обеспечения жизнедеятельности населения в период особых трудностей.
Сумма базовой помощи на семью составляет 4415 грн, размер может быть увеличен для отдельных категорий семей при предоставлении соответствующих документов.
Поддержку могут ожидать лица, соответствующие следующим критериям:
- статус вдовы/вдовца, приобретенный после 24 февраля 2022 года;
- в составе семьи есть ребенок 13 лет и младше или человек 65 лет и старше;
- наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной части Херсонской области.
Документы, которые необходимы для регистрации
При прохождении личной регистрации у волонтеров фонда необходимо иметь следующие документы:
- паспорт или ID-карту (к ID-карте выписка о месте жительства);
- идентификационный код;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о смерти мужа;
- свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми младше 14 лет);
- номер личной банковской карты ПриватБанк (или IBAN, если личная карта другого банка);
- справка ВПЛ (при наличии);
- документ, удостоверяющий инвалидность 1 группы (при наличии).
Онлайн-форма для предварительной регистрации доступна по указанной ссылке.
Напомним, 24 ноября сообщалось, что в Украине вырос максимальный размер пенсий для получения помощи от ООН. Рост с 3 тысяч гривен до 3 250 гривен произойдет за счет средств ВПП ООН.