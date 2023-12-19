Защищают свои интересы: Польша заговорила о новых ограничениях для украинских аграриев

В польском Минсельхозе считают, что после вступления Украины в ЕС нужно закрыть на 20 лет рынок для украинской агропродукции.

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В Польше заговорили об ограничениях для украинского аграрного бизнеса, которые предлагают ввести после вступления Украины в ЕС. В частности, речь идет о запрете экспорта агропродукции из Украины на десятки лет. Соответствующее заявление в интервью RMF24 сделал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

По его словам, Польша должна защищать свои интересы. Поэтому после того, как Украина станет полноправным членом Европейского Союза, необходимо закрыть границы для украинской агропромышленной продукции на 20 лет.

Михал Колодзейчак объяснил, что после присоединения Польши к ЕС также были применены ограничения, а именно немецкий рынок труда был закрыт для граждан Польши на 8 лет.

Также он отметил, что украинский аграрный рынок сконцентрирован в руках 95 крупных компаний, которые в свою очередь контролируют большую часть сельскохозяйственных земель Украины.

Блокада украинской границы

Польские фермеры заявляли о присоединении к забастовке своих перевозчиков, которую те начали еще в начале ноября. Они выдвинули ряд требований, среди которых компенсации производителям кукурузы, выплата субсидий, компенсация акциза на топливо. Кроме того, они требуют приостановить ввоз в Польшу украинского сахара.

Стоит отметить, что одним из основных требований польских перевозчиков — остановка для Украины "транспортного безвиза". О присоединении к протесту также заявляли перевозчики Венгрии.

Напомним, 18 декабря украинские пограничники заявили об очередном блокировании перевозчиками движения к пунктам пропуска. Сообщалось, что забастовщики будут пропускать по одному грузовому автомобилю в час. Также они не будут блокировать движение автобусов и легковых автомобилей.