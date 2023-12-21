Последний транш 1,5 млрд евро: ЕС выплатил все средства по Программе поддержки Украины

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, деньги для помощи Украине есть, нужно "рабочее решение" для принятия Программы.

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Евросоюз выплатил Украине последний из обещанных кредитов по Программе поддержки Украины на общую сумму 18 миллиардов евро. Об этом сообщила 21 декабря в своем аккаунте соцсети Х Урсула фон дер Ляйен.

Эти денежные средства, которые выделяли траншами — по 1,5 миллиарда евро, шли на восстановление инфраструктуры и поддержку работы госорганов, а также на выплату зарплат и пенсий, работу больниц, школ и приютов для переселенцев.

При этом фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен достичь договоренности, чтобы и в дальнейшем оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.

"Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", — подчеркнула председатель Еврокомиссии.

ЕС и помощь Украине

Всего на 2023 год Евросоюз предусмотрел пакет макрофинансовой поддержки Украины объемом 18 миллиардов евро.

Что касается 2024 года и последующих трех лет, пока остается неясным, что будет с финансовой помощью в размере 50 миллиардов евро, которые заблокировала Венгрия, применив право вето.

В Еврокомиссии утверждают, что деньги для помощи Украине есть, нужно "рабочее решение" для принятия Программы, как сообщила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после декабрьского саммита ЕС.

Вместе с тем, лидеры ЕС уверены, что в начале следующего года положительное решение о выделении помощи Украине будет принято — этот вопрос стоит в повестке дня на специальном саммите ЕС, который запланирован на 1 февраля 2024 года. Об этом сообщила спикер президента Евросовета Шарля Мишеля.

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Напомним, 18 декабря сообщалось, что Евросоюз официально ввел 12-й пакет санкций против России. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, новые ограничения должны стать очередным ударом по президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, Европейский Союз уже занялся разработкой 13-го и 14-го пакетов санкций против Российской Федерации за начатую в Украине войну.