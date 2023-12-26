Франция отправила в Украину второй пилотный корабль для помощи в экспорте зерновых (фото)

Судно, которое вышло из Дюнкерка, поможет обеспечить другие краны необходимым продовольствием, сообщил министр Франции по вопросам транспорта Клеман Бон.

Related video

Франция передала Украине еще один пилотный корабль для помощи в экспорте зерновых. Подробности сообщил министр Франции по вопросам транспорта Клеман Бон в сервисе микроблогов Х.

Важно

Меньше хлеба в 2024 году. Почему агрокомпании переходят на производство мяса и как это повлияет на цены

Он отметил, страна предоставила уже второй пилотный корабль для поддержки нашего государства. Это выполнение условий, которые были обсуждены между сторонами ранее.

По его словам, судно вышло из Дюнкерка, оно поможет экспортировать зерновые. Такое решение, по его мнению, позволит обеспечить другие страны необходимым продовольствием.

"Наша преданность является полной, наша солидарность не прекратится", — пояснил он в заметке.

Помощь Украине от Франции

Франция подготовила 6 тысяч украинских военнослужащих. Обучение украинских бойцов проходило на территории Польши и Франции. В частности, рассказал руководитель Минобороны Себастьян Лекорню, страна предоставила вооружение, которое активно применяется на передовой. Министр отметил длительную поддержку ВСУ в различных областях, в частности по вооружению и боеприпасам. Предоставленное вооружение активно применяется на передовой, поэтому можно сказать, что военная помощь Франции сейчас позволяет Силам обороны вести контрнаступление.

Также Франция предоставила Украине дальнобойные крылатые ракеты класса "воздух-земля" SCALP. Ранее подобный шаг осуществила Великобритания. По этому случаю президент Владимир Зеленский расписался на одной из них, добавив надпись "Слава Украине".

Напомним, 20 декабря стало известно, что Франция в 2024 году начнет обучать украинских пилотов на западных истребителях. В Минобороны страны заявили, что первые пилоты прибудут на обучение уже в начале следующего года. Государство и в дальнейшем обеспечивает обучение украинских солдат, необходимое для использования переданной техники. В первую очередь речь идет об артиллерийских системах Caesar и TRF1, а также бронемашинах AMX-10 RC.