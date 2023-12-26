Франція відправила до України другий пілотний корабель для допомоги в експорті зернових (фото)

Судно, яке вийшло з Дюнкерка, допоможе забезпечити інші крани необхідним продовольством, повідомив міністр Франції з питань транспорту Клеман Бон.

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Франція передала Україні ще один пілотний корабель для допомоги в експорті зернових. Подробиці повідомив міністр Франції з питань транспорту Клеман Бон у сервісі мікроблогів Х.

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Він зазначив, країна надала вже другий пілотний корабель для підтримки нашої держави. Це виконання умов, які були обговорені між сторонами раніше.

З його слів, судно вийшло з Дюнкерка, воно допоможе експортувати зернові. Таке рішення, на його думку, дозволить забезпечити інші країни необхідним продовольством.

"Наша відданість є повною, наша солідарність не припиниться", – пояснив він у дописі.

Допомога від Франції Україні

Франція підготувала 6 тисяч українських військовослужбовців. Навчання українських бійців проходило на території Польщі та Франції. Зокрема, розповів керівник Міноборони Себастьян Лекорню, країна надала озброєння, яке активно застосовується на передовій. Міністр наголосив на тривалій підтримці ЗСУ в різних галузях, зокрема щодо озброєння та боєприпасів. Надане озброєння активно застосовується на передовій, тому можна сказати, що військова допомога Франції нині дає змогу Силам оборони вести контрнаступ.

Також Франція надала Україні далекобійні крилаті ракети класу "повітря-земля" SCALP. Раніше подібний крок здійснила Велика Британія. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський розписався на одній із них, додавши напис "Слава Україні".

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що Франція 2024 року почне навчати українських пілотів на західних винищувачах. У Міноборони країни заявили, що перші пілоти прибудуть на навчання вже на початку наступного року. Держава й надалі забезпечує навчання українських солдатів, необхідне для використання переданої техніки. Насамперед ідеться про артилерійські системи Caesar і TRF1, а також бронемашини AMX-10 RC.