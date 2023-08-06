Ракети SCALP прибули в Україну: Зеленський розписався на одній із них (фото)

Далекобійні ракети Збройним Силам України передала Франція. Раніше подібний крок здійснила Велика Британія.

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В Україну з Франції доставили перші далекобійні ракети класу "повітря-земля" SCALP. Який вони мають вигляд, показав у своєму офіційному Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський у неділю, 6 серпня.

Зеленський написав "Слава Україні" на ракеті французького виробництва SCALP.

Зеленський залишив на далекобійній ракеті свій підпис Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Також український президент під час огляду військової техніки посидів у кабіні літака і зайняв місце льотчика в навчальному симуляторі.

Президент України пограв на симуляторі пілота Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Зазначимо, що Франція стала другою державою після Великої Британії, яка передала Україні далекобійні ракети.

Ракети SCALP: чим примітні і як можуть стати в пригоді на фронті

Це крилаті ракети повітряного базування SCALP, вони ж Storm Shadow. Були розроблені в 1990-х роках французькою компанією Matra і британською British Aerospace.

Це керована ракета, призначена для ураження нерухомих цілей на великій відстані.

Scalp може уражати цілі в радіусі 250 кілометрів. Однак дальність ураження цілей може досягати 500 або навіть 700 кілометрів залежно від версії ракети.

Нагадаємо, 11 липня Reuters писав про те, що обіцяні Францією крилаті ракети SCALP уже в Україні. Французьке дипломатичне джерело повідомило виданню, що Франція передасть Україні 50 ракет SCALP.

Медіа також писали про три властивості британської ракети Storm Shadow, отриманої ЗСУ. Франко-британська крилата ракета повітряного базування КРРББ типу SCALP-EG, вона ж — Storm Shadow (британська назва), на перший погляд, здається типовою дозвуковою крилатою ракетою, яка не представляє для російської системи ППО якоїсь особливо складної цілі. Але є нюанси.