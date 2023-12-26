Выплаты ВПЛ: кто не получит деньги с 1 января 2024 года

Нововведения по выплатам переселенцам касаются как внутренне перемещенных лиц, которые остались в Украине, так и тех людей, кто находится за рубежом.

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С 1 января 2024 года в Украине часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не сможет получать помощь от государства. Фокус собрал всю информацию об отмене выплат ВПЛ с 2024 года.

Так, граждане, которые находятся за границей более месяца, а если точно, то 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин, не будут получать деньги с 1 января 2024 года.

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Также, согласно постановлению Кабинета министров от 11.07.2023 № 709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц", государственная помощь отменяется для переселенцев, которые находятся в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Внутренне перемещенные лица, которые остались в Украине: все ли имеют право на выплаты?

Деньги не будут получать ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму более 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета).

Так же помощь отменили для тех переселенцев, кто приобрел новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ).

Если вы получали помощь от государства, а имеете собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или которые не являются оккупированными, то выплаты от государства с 2024 года прекратятся и для вас.

Лица, которые приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тысяч гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), банковские металлы, или имеют на депозитном банковском счете средства на общую сумму более 100 тысяч гривен, не получат выплаты с нового года.

В то же время, как Фокус писал ранее, согласно решению правительства, с 1 февраля 2024 года почти в 15 раз уменьшается количество внутренне перемещенных лиц, которые будут получать компенсацию на проживание. То есть этих людей лишат государственных выплат.

Тем временем граждане Украины, которые столкнулись с тяжелыми обстоятельствами из-за военных действий, могут получить дополнительную финансовую поддержку 4415 гривен от благотворительной организации.

Сумма базовой помощи на семью составляет 4415 гривен, размер может быть увеличен для отдельных категорий семей в случае предоставления соответствующих документов.