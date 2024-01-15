Самый низкий показатель за последние три года: эксперты назвали количество импортных авто в 2023 году

По данным экспертов, Киев занял первое место по количеству нововвезенных авто в 2023 году. На втором месте — Львовская область.

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Статистика за 2023 год свидетельствует о том, что в Украину было импортировано 377 063 транспортных средства. Это самый низкий показатель за последние три года. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных "Опендатабот".

Чаще всего в страну ввозят именно легковые авто — 73.69% от общего количества. Средний возраст ввозимого авто в 2023 году составляет 10 лет.

Фото: Опендатабот

Отметим, что в 2022 году количество новых импортных автомобилей в Украине составляло 534 862 штуки. А в 2021-м количество нововвезенных в Украину машин было самым высоким — 735 956 транспортных средства.

Топ-3 региона, где зарегистрировали больше всего нововвезенных авто

По сообщению сервиса, Киев занял первое место по количеству нововвезенных авто. Доля столицы в этом топе составляет 11.46%.

Львовщина оказалась на втором месте — 9.97% импортных автомобилей за год. А в Одесской области — 7.65%.

Самой популярной моделью стал Volkswagen Golf (3.17%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.

Тем временем европейские страны продолжают ограничивать въезд автомобилей из РФ. Норвегия рассматривает принятие аналогичного решения.

Там заговорили об ограничении на въезд авто с российской регистрацией. В стране уже действует запрет на импорт таких автомобилей.