Найнижчий показник за останні три роки: експерти назвали кількість імпортних авто у 2023 році

За даними експертів, Київ посів перше місце за кількістю нововвезених авто 2023 року. На другому місці — Львівщина.

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Статистика за 2023 рік свідчить про те, що до України було імпортовано 377 063 транспортні засоби. Це найнижчий показник за останні три роки. Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних "Опендатабот".

Найчастіше до країни ввозять саме легкові авто — 73,69% від загальної кількості. Середній вік ввезенного авто у 2023 році становить 10 років.

Фото: Опендатабот

Зазначимо, що 2022 року кількість нових імпортних автівок в Україні становила 534 862 штуки. А 2021-го кількість нововвезених до України машин була найвищою — 735 956 транспортних засоби.

Топ 3 регіони, де зареєстрували найбільше нововвезених авто

За повідомленням сервісу, Київ посів перше місце за кількістю нововвезених авто. Частка столиці у цьому топі становить 11,46%.

Львівщина опинилася на другому місці — 9,97% импортних автівок за рік. А на Одещині — 7.65%.

Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Golf (3,17%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.

Тим часом європейські країни продовжують обмежувати в'їзд автомобілів з РФ. Норвегія розглядає ухвалення аналогічного рішення.

Там заговорили про обмеження на в'їзд авто з російською реєстрацією. У країні вже діє заборона на імпорт таких автомобілів.