Строит недвижимость, управляет капиталами, покупает заводы: детально о бизнесмене Игоре Мазепе

Владельца инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепу 19 января при пересечении украинско-польской границы задержали, а в офисах компании провели обыски. Фокус попытался разобраться, что известно о бизнесе Игоря Мазепы и что отмечают в его компании об обвинениях в его адрес.

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Правоохранительные органы 18 января 2024 года на границе с Польшей задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Фокус рассказывает, чем известен предприниматель.

Бизнес Игоря Мазепы: чем занимается предприниматель

47-летний украинский бизнесмен является генеральным директором компании Concorde Capital, которую он основал в 2004 году. Компания занимается брокерской деятельностью, инвестициями, управлением активов и реструктуризацией долгов.

В период с 2008 по 2016 годы Мазепа возглавлял биржевой совет ОАО "Украинская биржа". В 2014-2016 годах предприниматель состоял в наблюдательном совете "Укрэксимбанка", а с 2016 по 2018 он был членом наблюдательного совета "Укрсоцбанка".

Также у Игоря Мазепы есть доля акций в сети клиник "Добробут", еще он занимается альтернативной энергетикой и онлайн-торговлей (известная украинская компания по продажам косметики и парфюмерии MakeUp, в которую вложил деньги Мазепа). Вместе с партнерами Мазепа инвестировал в компанию "Криворожский цемент" и занимается добычей янтаря.

Кроме того, Concorde Capital задействована и в строительном бизнесе. Например, компания Мазепы финансировала строительство загородного комплекса Shelest в селе Хотяновка возле Киева и коттеджного городка премиум-класса Goodlige Park в Вышгородском районе Киевской области.

В 2022 году Сергей Тигипко продал Игорю Мазепе завод "Кузница на Рыбальском"

СМИ также считают, что бизнес Игоря Мазепы связан с Сергеем Тигипко и Борису Ложкиным (бывший глава Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко). Так, например, у Ложкина Мазепа был внештатным советником, когда тот руководил АП. А в 2014 году бизнесмен решил стать народным депутатом и баллотировался в Верховную Раду Украины, присоединившись к партии Тигипко "Сильная Украина", однако в парламент не прошел.

С Тигипко Мазепу связывают не только политические, но и бизнес-дела. Так, в конце 2022 года Сергей Тигипко решил продать завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве, а купил его именно владелец Concorde Capital. Кроме самого завода Мазепа получил 40 гектаров земли. На Рыбальском острове планировалось строительство ЖК Lipki Island (36 домов высотой до 30 этажей – всего 6 тысяч квартир). В то же время Игорь Мазепа говорил, что завод искусственно пытаются довести до банкротства и намекал, что к этому причастны властные структуры.

Кроме того, в 2021 году Игорь Мазепа с партнерами купили Жежелевский и Хустский карьеры у австрийской компании Strabag SE. Но уже в 2023 году государство решает конфисковать 100% активов добывающих предприятий. Причина: оба объекта ранее контролировались подсанкционным российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Пока что Мазепе удалось в судах оставить за собой право владеть карьерами.

Задержание Игоря Мазепы: что об этом говорит сам бизнесмен

Сегодня, 19 января, пресс-служба ГБР сообщила, что Мазепа подозревается, как организатор схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС. Тем временем, на Facebook-странице Игоря Мазепы появилось сообщение, в котором бизнесмен прокомментировал свое задержание. По его словам, он не считает себя виновным в деле о земельных участках, поскольку их выделяли чиновники, а не он лично. Также Мазепа называет неправдивыми слухами о наличии "российского следа" в его деле.

"Из "российского следа" в этом деле – разве что некоторые русские слова, которые я услышал при задержании. Но это на их совести. Подозрение касается выделения какого-то земельного участка на 2,4 га. Кто-то там счел, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне – не ясно, потому что я никому никаких государственных участков не выделял. Ответа на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил", – сказано в сообщении.

К строительству загородного компекса в селе Хотяновка причастна компания Игоря Мазепы Фото: Booking

В компании Concorde Сapital опубликовали релиз, где сказано, что "силовики действовали противозаконно и агрессивно, допустили все возможные процессуальные нарушения в ходе серии обысков: не допустили адвокатов, изымали все документы и личные средства сотрудников компании, обыскали офис компании без определения суда и с выламыванием дверей". Компания Игоря Мазепы уже готовит обращение к руководству государства о давлении на компанию и уничтожении силовиками инвестиционного климата в Украине. Это обращение планируют подписать владельцы сотен крупных бюджетообразующих украинских компаний.

Ранее сообщалось, что крупнейшего поставщика Минобороны Украины Игоря Гринкевича задержали за попытку предложить полмиллиона долларов взятки сотруднику ГБР.