Некоторым украинцам вернут деньги за покупку дров на зиму: где получить выплату

Денежные выплаты украинцам предоставит благотворительный фонд "Каритас", но средства можно получить только в одном из регионов.

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Украинцы могут получить новую одноразовую денежную помощь. Выплаты украинцам предоставляет благотворительный фонд "Каритас Полтава" при поддержке Католической службы помощи (CRS) в рамках проекта "Деньги на теплую зиму" для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), прибывших из зон боевых действий после 24 февраля 2022 и которые зарегистрировались в Полтавской области. Об этом сказано в Telegram-канале фонда.

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Переселенцы могут рассчитывать на денежную компенсацию за покупку дров для своего домохозяйства. Получить деньги смогут семьи, доход которых меньше фактического прожиточного минимума 5,4 тысячи гривен, и которые не пользовались аналогичную помощь от других организаций. Также они должны соответствовать одному из шести критериев уязвимости:

среди членов семьи есть гражданин с инвалидностью;

среди членов семьи есть человек с тяжелым заболеванием;

одинокий человек почтенного возраста (55+) или домохозяйство, состоящее из одного–двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей, недееспособных людей;

многодетные семьи (три или более несовершеннолетних детей);

Беременные женщины или матери с детьми до трех лет.

Где зарегистрироваться

Регистрация на выплату финансовой помощи будет продолжаться два дня, 23 и 24 января:

23 числа с 10:00 — в поселке Шишаки, ул. Кирилла Осьмака, 56/1;

23 числа с 13:00 — в селе Белоцерковка, ул. Леси Украинки, 11;

24 числа с 10:00 — в городе Глобино, ул. Центральная, 281;

24 числа с 10:00 — в селе Оболонь, ул. Соборности, 17;

24 числа с 13:00 — в поселке Семеновка, ул. Независимости, 44.

Также важно, что для регистрации кандидаты должны предъявить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу или временное удостоверение гражданина Украины);

справку о взятии на учет внутри перемещенного лица;

справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

справку об открытии банковского счета;

IBAN;

документ, подтверждающий критерий уязвимости;

справку о печном отоплении.

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Напомним, 22 января стало известно, что на денежную помощь ВПЛ может претендовать еще одна категория украинцев. Речь о тех граждан, которые являются владельцами разрушенного в результате боевых действий жилья.