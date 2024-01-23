Увеличить налог на некритический импорт: в Раде рассказали, насколько выгодна идея НБУ

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что баланс выгод и потерь от такого вмешательства государства в экономические процессы будет больше негативным.

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Предложение Национального банка Украины (НБУ) увеличить налоги на некритический импорт Об этом написал в своем Telegram-канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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"Не совсем согласен с предложением Нацбанка. Понимаю, что это предложение – инструмент влияния на отрицательный торговый баланс. В то же время, по моему мнению, баланс выгод и потерь от такого вмешательства государства в экономические процессы отрицательный", — написал депутат.

Он объяснил, что с помощью увеличения налогов Украина улучшила бы свой торговый баланс, поскольку налог предполагает, что появится перечень товаров критического импорта, освобождаемых от налога. Но, как отметил Гетманцев, Украина уже использовала этот инструмент в начале войны, и тогда список товаров с двух десятков позиций в марте вырос до 90% позиций довоенного импорта в июне.

"Перечень является субъективным, и при его составлении потенциально существует огромная коррупционная составляющая", – отметил он.

Также Гетманцев считает, что:

если увеличивать налог только на предметы роскоши, влияние и на поступления, и на платежный баланс будет минимальным;

остается потенциал административных решений по контролю за возвратом экспортной валютной выручки в страну.

Глава налогового комитета Верховной Рады также добавил, что можно обложить дополнительными пошлинами определенные товары роскоши, но тогда влияние налога и на поступления, и на платежный баланс, будет минимальным.

Налоги на импорт: что предложили в Нацбанке

Недавно заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что украинскому правительству стоит ограничить некритический импорт с помощью фискальных рычагов, поскольку существует риск, что международная помощь сократится.

"Это как одна из мер, чтобы скорректировать внешние торговые балансы и усилить способность государства в фискальной сфере, если такие ограничения реализовывать за счет дополнительного налогообложения некритического импорта" — объяснил он.

Николайчук рассказал, что сейчас Украина пытается покрыть высокий торговый дефицит с помощью международной помощи, но если в будущем союзники ограничат доступ к деньгам, тогда обеспечивать экономику импортируемой продукцией за счет международных резервов будет очень сложно.

К слову, Даниил Гетманцев 29 декабря 2023 года сказал в интервью Фокусу, что в 2024 году размер внешней помощи Украине должен составить почти 40 миллиардов долларов.

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Также Фокус рассказывал, что будет с зарплатами и пенсиями украинцев в феврале.