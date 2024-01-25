Меньше ракет для Путина: в ЕС готовятся ввести для России новые ограничения

Европейский Союз собирается ввести эмбарго против российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций. Официального решения нет, однако опрошенные Фокусом эксперты уже сделали прогнозы относительно будущего российской экономики и влияния на войну новых санкций.

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По сообщению Politico, следующий 13-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации будет предусматривать запрет импорта алюминия. Издание пишет, что Евросоюзу все труднее направлять санкции на большие цели. Фокус исследовал, насколько действенными могут быть новые санкции от ЕС для страны-агрессора.

Алюминий, электричество, чипы: станут ли влиятельными ограничения для РФ, если она научилась их обходить

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу отмечает: если предположить, что доля России на рынке алюминия была около 25%, то запланированное Евросоюзом ограничение является достаточно болезненным для РФ .

"В начале 2023 года Штаты ввели фактически заградительные пошлины на алюминий для России. Но для РФ это все равно весомая статья доходов. Они перенаправили экспорт на Китай. Известно, что Россия — мировой лидер по производству алюминия. Это стратегический промышленный металл, очень нужный для машиностроения, в аэрокосмическом направлении и тому подобное. Однако это очень энергоемкое производство, поэтому после запрета на алюминий, если он будет введен Европой, Россия будет пытаться (и она уже это делает) перенаправлять свои алюминиевые потоки на Азию, Китай, а оттуда — на Европу", — считает эксперт.

Процесс выплавки алюминия требует огромного объема электроэнергии

Шевчишин отметил: невозможно все перекрыть, поэтому какая-то часть будет идти на Китай, а другая часть будет заблокирована.

"И здесь мы имеем двойные санкции, ведь во время такого энергоемкого предприятия задействовано электричество. Поэтому, если мы выключаем производство на алюминиевых заводах, мы также видим резкое падение производства электроэнергии. В ней просто не будут нуждаться в таком объеме", — говорит Шевчишин.

Действительно, поскольку процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, санкции против алюминия одновременно станут санкциями против энергетического сектора РФ.

Более того, страны ЕС хотят создать дополнительные препятствия для приобретения Россией компонентов, которые она не умеет производить сама и которые ей нужны для высокотехнологичного оружия, такого как управляемые ракеты.

Санкции против алюминия притормозят развитие его производства в РФ, если она не начнет "сливать" его за полцены в Китай

Но и здесь результаты неоднозначны. По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, борьба с обходом санкций остается главной болью для ЕС.

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"Сложность заключается в том, что некоторые из этих компонентов не попадают под санкции, потому что могут быть в чем-то, что, на первый взгляд, выглядит достаточно безобидным. Мы называем это запчастями к холодильникам. А россияне разбирают это и потом используют", — пояснил он.

Влияние ограничений: когда подействуют новые санкции и скажутся ли на производстве оружия

Экономист, преподаватель финансов в Киево-Могилянской Бизнес Школе (KMBS) Алексей Геращенко в комментарии Фокусу добавляет, что не существует в принципе таких санкций в текущем раскладе экономических сил, которые способны кардинально повлиять на показатели экономического развития.

"Санкции оказывают долгосрочное влияние, которое часто проявляется конкретными значительными негативными последствиями через годы. Особенно это касается военных целей. КНДР и Иран — фактически страны, которые закрыты в значительной степени от внешнего мира, зато живут под санкциями и имеют объективно довольно развитую военную промышленность, наработками которой "делятся" с РФ. Можно вспомнить в значительной степени закрытый от внешнего мира и милитаризованный Советский Союз. Санкции могут повлиять в долгосрочном периоде на уровень жизни людей в РФ, но не остановить производство оружия здесь и сейчас", — говорит эксперт.

Санкции могут повлиять в долгосрочном периоде на уровень жизни людей в РФ, но не остановить производство оружия Фото: Из открытых источников

По его словам, в реальности выдержать санкции полноценно значительно сложнее, чем ввести. Так, импортерами в России части санкционных продуктов стали Грузия, Узбекистан, Кыргызстан.

Санкции могут повлиять в долгосрочном периоде на уровень жизни людей в РФ, но не остановить производство оружия здесь и сейчас

"То есть компания из этих стран покупает что-то санкционное для РФ в ЕС или США, а дальше продает в РФ, таким образом туда попадает санкционный продукт. Подобная схема может произойти и с экспортом алюминия, о санкциях в отношении которого говорится в последнем обсуждаемом пакете. Если смотреть на ситуацию реалистично без розовых очков, то экономика РФ хоть и не имеет развития и роста, зато и не падает. Современный расклад экономических сил в мире таков, что вес Китая, Индии, стран глобального Юга в мировой экономике не меньше, чем США, ЕС, Великобритании и их союзников. Фактически это сопоставимые объемы. Соответственно любые санкции от одной половины мировой экономики являются неприятными, зато не являются критическими в случае, если вторая половина мировой экономики их не придерживается, а тем более пытается воспользоваться", — пояснил Алексей Геращенко.

Габриэлюс Ландсбергис: некоторые из компонентов не попадают под санкции, потому что могут быть в чем-то, что выглядит достаточно безвредным Фото: Укринформ

Более того, напряженность на Ближнем Востоке поддерживает высокие цены на энергоносители, поэтому объективно российская экономика имеет основания находиться в довольно стабильном состоянии.

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"На быстрый обвал экономики не стоит рассчитывать, и волшебного пакета санкций, который его обеспечит, не существует. Зато санкции являются политически важным сигналом, они также должны увеличивать "общественную усталость" от войны в РФ, влияют на долгосрочные последствия для страны-агрессора", — пояснил Геращенко.

Что дальше, или на какие ограничения в принципе не пойдет Евросоюз

Ядерная энергетика или сжиженный природный газ (LNG) остаются вне ограничений из-за позиции разных стран Евросоюза. "Росатом" строит два новых реактора для Венгрии, поэтому она не позволяет наложить санкции на российский атомный сектор, а российский LNG (сжиженный газ) тем временем все еще импортируется многими странами, прежде всего Испанией.

"Росатом" строит два новых реактора для Венгрии Фото: kommersant.ru

Поэтому в рамках 13-го пакета санкций Евросоюз планирует сосредоточить свое внимание не на российском экспорте, а на российском импорте.

В дальнейшем Евросоюз планирует рассмотреть эмбарго еще на ряд товаров, но переговоры по этому поводу находятся на ранней стадии. Отметим, что 13-й пакет санкций хотят согласовать ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения — 24 февраля.

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