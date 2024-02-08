Главные задачи бизнеса: поддержка экономики и помощь ВСУ, — СЕО ВУСО Андрей Артюхов

В условиях военного положения перед украинским бизнесом возникли новые важные задачи: поддержка экономики страны и помощь Вооруженным силам Украины. Сфера страхования не осталась в стороне, в частности страховой компании ВУСО успешно удалось соединить свою основную деятельность и волонтерство. Об этом рассказал председатель правления СК ВУСО Андрей Артюхов в интервью профильному изданию Forinsurer.

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"Безусловно, 2023 год принес не меньше испытаний, чем 2022 год. Однако закаленные предыдущим опытом мы уже точно знали, как действовать в той или иной ситуации. Главными задачами были обеспечение высочайшего качества сервиса даже в критических условиях, развитие и регулярная помощь ВСУ", – говорит Андрей Артюхов.

Недавно Глава наблюдательного совета ВУСО Михаил Назарчук рассказал о том, что компания успешно справилась со всеми вызовами, которые появились из-за военных действий в Украине.

Также Андрей Артюхов рассказывает, что главная обязанность каждого украинца состоит в том, чтобы приближать победу: "Когда речь идет о бизнесе, это не только о поддержке экономики в это сложное время, хотя это одна из ключевых задач. Эта ответственность гораздо больше. Сегодня нужно помогать Вооруженным Силам Украины, защищающим нашу независимость".

За период с 24 февраля 2022 года до сих пор компания оказала помощь общей суммой более 32 млн грн. ВУСО активно вовлекается в собрание и поддерживает военных, работавших в VUSO, однако, после полномасштабного вторжения России, вступили в ряды ВСУ.

"Ежемесячно мы получаем запросы от военнослужащих, которые необходимо "закрыть". В основном есть потребность в дронах и автомобилях. За это время мы приобрели и "мавики" для разных бригад, и беспилотники "Небесная кара" с пультом управления — инновационному подразделению ТРО ВСУ "Глаза ястреба". Добровольческому отряду аэроразведки "Карлсон" передан профессиональный квадрокоптер DJI Matrice 30T и дополнительные аккумуляторы общей стоимостью 700 тыс. грн. Также предоставили одному из саперных подразделений 100 устройств для разминирования освобожденных территорий, – говорит А. Артюхов.

СЕО компании VUSO говорит, что в большинстве своем помогают военным автомобилями: "Зачастую мы помогаем автомобилями. Наши работники активно присоединились к внутреннему волонтерскому движению и уже настроили механизм поиска, обслуживания и подготовки необходимых автомобилей через партнеров и, собственно, передачи их военным. В общей сложности компания приобрела для фронта более 50 автомобилей для разных нужд и подразделений".

Справка. СК VUSO – компания с украинским капиталом, созданная в 2001 году. За период своей деятельности страховщик зарекомендовал себя как надежного игрока на рынке страхования, о чем говорит действующий рейтинг финансовой устойчивости uaAA, присвоенный рейтинговым агентством Стандарт-Рейтинг. ВУСО специализируется на моторном, медицинском, туристическом страховании как для корпоративных клиентов, так и частных лиц.

СК "ВУСО" в своей работе полностью соблюдает требования действующего законодательства. На сегодняшний день в компании оформлено 50 лицензий: 17 на добровольные и 33 на обязательные виды страхования. Для удобства клиентов работают 34 представительства, 2 филиала и более 20 центров агентских продаж во всех регионах нашей страны. VUSO является полным членом Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), Киевской торгово-промышленной палаты, Национальной ассоциации страховщиков Украины и Ядерного страхового пула Украины. В июле 2023 года Национальный банк подтвердил прозрачность структуры ЧАО "СК "ВУСО"".

VUSO – современный страховщик с эффективными и качественными продуктовыми решениями. Уже много лет компания занимает лидерские позиции в направлении интернет-страхования, в частности именно СК "VUSO" первой ввела систему продаж электронных полисов. По словам Председателя наблюдательного совета ВУСО Михаила Назарчука, одна из сильнейших сторон ВУСО – быстрое и качественное формирование IT-решений благодаря наличию inhouse-разработки, проводимой высококвалифицированными специалистами компании.