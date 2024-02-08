Головні завдання бізнесу: підтримка економіки та допомога ЗСУ, — СЕО ВУСО Андрій Артюхов

В умовах воєнного стану перед українським бізнесом постали нові важливі завдання: підтримка економіки країни та допомога Збройним силам України. Сфера страхування не лишилась осторонь, зокрема страховій компанії ВУСО успішно вдалося поєднати свою основну діяльність та волонтерство. Про це розповів Голова правління СК ВУСО Андрій Артюхов у інтерв’ю профільному виданню Forinsurer.

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"Безумовно, 2023 приніс не менше випробувань, аніж 2022. Однак загартовані попереднім досвідом ми вже точно знали, як діяти у тій, чи тій ситуації. Головними завданнями були забезпечення найвищої якості сервісу навіть у критичних умовах, розвиток і регулярна допомога ЗСУ", – каже Андрій Артюхов.

Нещодавно Голова наглядової ради ВУСО Михайло Назарчук розповів про те, що компанія успішно впоралася з усіма викликами, які з’явились через воєнні дії в Україні.

Також Андрій Артюхов розповідає, що головний обов’язок кожного українця полягає у тому, аби наближати перемогу: "Коли йдеться про бізнес, то це не лише про підтримку економіки в цей складний час, хоча це одна з ключових задач. Ця відповідальність значно більша. Сьогодні потрібно допомагати Збройним Силам України, які захищають нашу незалежність".

За період з 24 лютого 2022 року і дотепер компанія здійснила допомогу загальною сумою понад 32 млн грн. ВУСО активно долучається до зборів і підтримує військових, які працювали у VUSO, однак, після повномасштабного вторгнення росії, вступили до лав ЗСУ.

"Щомісяця ми отримуємо запити від військовослужбовців, які необхідно "закрити". Здебільшого є потреба у дронах та автомобілях. За цей час ми придбали і "мавіки" для різних бригад, і безпілотники "Небесна кара" з пультом керування — інноваційному підрозділу ТРО ЗСУ "Очі яструба". Добровольчому загону аеророзвідки "Карлсон" передано професійний квадрокоптер DJI Matrice 30T та додаткові акумулятори загальною вартістю 700 тис. грн. Також надали одному із саперних підрозділів 100 пристроїв для розмінування звільнених територій", – каже А. Артюхов.

СЕО компанії VUSO каже, що здебільшого допомагають військовим автомобілями: "Найчастіше ми допомагаємо автівками. Наші працівники активно долучились до внутрішнього волонтерського руху і вже налаштували механізм пошуку, обслуговування та підготовки необхідних автівок через партнерів, і, власне, передачі їх військовим. В цілому компанія придбала для фронту понад 50 автомобілів для різних потреб та підрозділів".

Довідка. СК VUSO – компанія з українським капіталом, яка була створена у 2001 році. За період своєї діяльності страховик зарекомендував себе як надійного гравця на ринку страхування, про що говорить чинний рейтинг фінансової стійкості uaAA, присвоєний рейтинговим агентством "Стандарт-Рейтинг". ВУСО спеціалізується на моторному, медичному, туристичному страхуванні як для корпоративних клієнтів, так і приватних осіб.

СК "ВУСО" у своїй роботі повністю дотримується вимог чинного законодавства. На сьогодні в компанії оформлено 50 ліцензій: 17 на добровільні та 33 на обов’язкові види страхування. Для зручності клієнтів працюють 34 представництва, 2 філії та понад 20 центрів агентських продажів у всіх регіонах нашої країни. VUSO є повним членом Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ), Київської Торгово-Промислової палати, Національної асоціації страховиків України та Ядерного страхового пулу України. У липні 2023 року Національний банк підтвердив прозорість структури ПрАТ "СК "ВУСО" ".

"VUSO" – сучасний страховик із ефективними та якісними продуктовими рішеннями. Вже багато років поспіль компанія посідає лідерські позиції у напрямку інтернет-страхування, зокрема саме СК "VUSO" першою запровадила систему продажів електронних полісів. Зі слів Голови наглядової ради ВУСО Михайла Назарчука, одна з найсильніших сторін ВУСО – швидке та якісне формування IT-рішень завдяки наявності inhouse-розробки, яку провадять висококваліфіковані фахівці компанії.