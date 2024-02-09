Пенсии у Украине: как повысить свои выплаты в любой момент

Профильное издание "Минфин" отмечает, что есть, по меньшей мере, четыре варианта повысить свою пенсию.

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В Украине размер пенсии определяется исходя из стажа работы и уровня заработной платы. Однако, окончательная сумма пенсионных выплат также зависит от того, были ли представлены правильно заполненные документы со стороны будущего пенсионера. Об этом сообщает профильное издание "Минфин"

Так, по данным источника, существует по меньшей мере четыре способа увеличить свою пенсию, каждый из которых предоставляет возможность оптимизировать размер выплаты в свою пользу.

Предоставить справки о заработной плате за 5 лет подряд по 30 июня 2000 года

Зарплата для расчета пенсии учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, на основе информации, хранящейся в системе персонифицированного учета, которую ведет Пенсионный фонд Украины.

Заработная плата за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года может быть учтена по желанию заявителя, при условии наличия соответствующей документации. Эта документация включает в себя личные счета, платежные ведомости и другие подтверждающие документы о начисленной и выплаченной заработной плате со стороны предприятия, учреждения или организации, в которых заявитель работал и на основании которых он обращается за пенсией.

При этом адвокаты заявляют, что собирать необходимые данные целесообразно тем лицам, которые в советский период получали большую, по тем временам, заработную плату.

Зачисление периодов работы в стаж

Довольно часто Пенсионный фонд не учитывает периоды работы в качестве стажа из-за неправильного оформления записей в трудовой книжке. Учитывая, что продолжительность страхового стажа непосредственно влияет на размер будущей пенсии, решение этой проблемы может быть найдено двумя способами.

"Первый — предоставить уточняющую справку с предприятия, где лицо работало. Второй — обратиться в суд с требованием обязать Пенсионный фонд отнести соответствующие периоды работы в стаж", — отмечает эксперт.

На сегодняшний день, согласно его заявлению, судебная практика в таких разногласиях склоняется в пользу пенсионеров.

Наиболее предпочтительным и экономически выгодным вариантом является получение справки о трудовой деятельности и ее предоставление в Пенсионный фонд. Этот путь следует выбирать в первую очередь. Однако возникают ситуации, когда получить такую справку невозможно по объективным причинам. Например, предприятие может быть ликвидировано, но документы не переданы в архив, либо переданы не все; или же предприятие и архив находятся на неподконтрольной территории. В таких случаях единственным вариантом становится обращение в суд, где вероятность положительного решения достаточно высока.

Правда, судебный процесс сопровождается определенными издержками. Сумма зависит от того, сам человек будет заниматься делом или с адвокатом. Если сама, то ей нужно будет оплатить только судебный сбор – 1 211,2 грн. Если с адвокатом – еще и гонорар адвокату.

Переход с одного вида пенсии на другой

Лицо имеет право на переход с одного вида пенсии на другой, например, с пенсии за выслугу лет по Закону Украины "О пенсионном обеспечении" на пенсию по возрасту по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обычно такой переход происходит в случае, когда другой вид пенсии обеспечивает более значительные выплаты.

При переходе с одного вида пенсии на другой, новый показатель средней заработной платы за три предыдущих года должен применяться. Это может значительно повысить пенсию, особенно для тех пенсионеров, которые вышли на пенсию давно.

Однако в большинстве случаев пенсионные органы не применяют новый показатель. Решить этот вопрос непросто. Обычно для защиты своих прав приходится обращаться в суд.

Судебные споры с органами Пенсионного фонда

Многие люди выражают недовольство в отношении начислений пенсий, осуществляемых Пенсионным фондом. Основным источником жалоб обычно является неправильный расчет суммы выплаты. Также возможно обжаловать действия Пенсионного фонда, которые кажутся незаконными, такие как, например, невыполнение перерасчета пенсий на основе новых данных о доходах (что особенно актуально для военных пенсионеров), игнорирование процесса индексации и тому подобное.

"К сожалению, в большинстве случаев разрешить такие споры можно только в судебном порядке. Однако делать это однозначно нужно, ведь все это влияет на пенсию, которую лицо будет получать", – пишут в сообщении.

Ранее Фокус рассказывал, кто из украинцев не сможет получить пенсионные выплаты в 2024 году. Все потому, что с 1 января украинцам для выхода на пенсию нужно накопить не менее 31 года стажа. Также напомним, что в Украине могут не выплачивать зарплаты и пенсии бюджетникам на фоне отсутствия финансовой поддержки со стороны стран Запада.